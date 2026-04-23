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    首頁 > 生活

    世界閱讀日 教育部「安妮新聞123」帶領低年級生體驗美感

    2026/04/23 13:57 記者林曉雲／台北報導
    今天是世界閱讀日，教育部「安妮新聞123」特刊，帶領低年級學生體驗美感。（圖由教育部提供）

    今天是世界閱讀日，教育部「安妮新聞123」特刊，帶領低年級學生體驗美感。（圖由教育部提供）

    今（23日）是世界閱讀日，教育部推出專為低年級學童設計的「安妮新聞123」特刊，結合注音標註與分齡排版，透過圖文並茂的內容與美感設計，引導孩子從閱讀中培養觀察力與同理心，讓閱讀不只是學習工具，更成為貼近生活的美感體驗。

    教育部師藝司科長彭寶樹表示，「安妮新聞123」由國立成功大學團隊開發，鎖定國小一至三年級學生，考量低年級學童剛接觸文字閱讀與校園生活，特別在版面設計上降低文字密度、放大插圖比例，並全面加註注音，讓孩子在輕鬆閱讀中建立自信與興趣。透過視覺敘事與閱讀節奏的調整，幫助學童逐步培養主動探索文本的能力。

    彭寶樹說明，「安妮新聞123」分為2大主題，「我與你與他」聚焦社會情緒學習，引導孩子認識情緒、學習與同儕相處及與家人溝通；「世界與我」則從「為什麼要學習」出發，帶領孩子認識自然環境、文化故事與宇宙世界，並透過五感觀察練習，鼓勵孩子細緻感受生活中的各種細節，培養對世界的好奇與尊重。

    彭寶樹指出，上百位教師申請入班使用，目前已全數派送並投入教學現場，114學年度申請名額也已額滿，顯示基層教師對於分齡美感教材的高度需求，教師可藉由該特刊，自然融入社會情緒學習內容，協助學生在日常互動中培養自我覺察與人際溝通能力。

    彭寶樹強調，美感教育應從小扎根，透過閱讀與設計結合，讓孩子在學習過程中建立感受力與表達力，「安妮新聞123」不僅是閱讀教材，更是一種跨領域學習媒介，讓學生在理解世界的同時，也學會關懷他人與尊重差異，教育部將持續推動美感與設計教育，並於115學年度開放新一輪申請，鼓勵更多教師參與，讓美感閱讀走入更多教室，培養具備創造力與人文素養的下一代。

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