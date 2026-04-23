成功高中選修課移師總統府 與蕭美琴一起上公民課

成功高中師生前往總統府，與副總統蕭美琴一起上公民課。（總統府提供）

台北市立成功高中高二「民主政治與公民參與」多元選修課程於4月16日移地到總統府上課，由蕭美琴副總統、立法委員陳冠廷、教育部次長張廖萬堅與修課同學共同「上課」，蕭美琴也勉勵在場同學，未來都能積極參與公共事務並持續精進自我。

成功高中指出，當日參訪總統府建築及展覽後，與副總統進行約1小時的交流，這也是學生難得能與副總統「當同學」的機會。課程核心理念是期望拉近公民與政治的距離，發揮培育民主公民的功能。課程也連結前一週所學到的論證結構與公共政策，邀請同學於座談中分享自身與AI協作發展公共政策提案的學習經驗。

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多名成功學子勇於分享自己的觀點、心境轉折及與AI互動的發現，議題涵蓋限塑、公共運輸等多元面向。蕭美琴也針對同學們想法分享自身經驗，並肯定青年群體對於公共議題的創新思維；她並勉勵同學，雖然AI能幫助發展論述，但政策的推動往往離不開與群眾的溝通，期待同學們未來都成為「問題解決者」。

成功高中校長劉晶晶表示，同學們在現場表達觀點時展現自信與思辨能力，不僅體現同學在平時在課程中對議題探究、論證建構，或與AI協作發展政策提案的深度學習，也展現教師專業引導與學生主動學習的成果，令人深感欣慰與驕傲。感謝授課老師、總統府與陳冠廷促成此次難得機會。

成功高中說，在這門多元選修課程中，「民主」不再距離遙遠，「政治」也不再是敏感詞彙。成功高中師生選擇主動出擊，透過實際的參與及體驗，深入理解公共議題，學生們在本次特別的公民課中都滿載而歸。

成功高中師生前往總統府，與副總統蕭美琴一起上公民課。（總統府提供）

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