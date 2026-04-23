仁義潭庫底內甕橋重見天日 嘉義水情緊張

仁義潭庫底的內甕橋重見天日。（記者蔡宗勳攝）

嘉義地區今年幾波春雨降雨量有限，大多被乾涸的地表與土壤給吸收，對仁義潭與蘭潭水庫幫助並不大，兩水庫合計蓄水量已跌破900萬立方公尺大關，仁義潭庫底的內甕橋也重見天日，水情顯得有些緊張。

根據統計，蘭潭水庫今23日上午7點的蓄水率28.2%、蓄水量260萬立方公尺，仁義潭蓄水率25.7%、蓄水量633萬立方公尺，合計893萬立方公尺，如果梅雨季降雨量不如預期，今夏供水恐亮紅燈。

請繼續往下閱讀...

仁義潭蓄水率剩下1/4，庫底浮現大半，淹沒區的內甕橋與柏油路也露了出來，嘉南第一景下方的淹沒區都已乾涸，大樓水中倒影美景不再，都凸顯水情吃緊。

水利署南區水資源分署指出，目前嘉義地區水情還在正常範圍，但籲請大家節約用水。為確保供水無虞，蘭潭與仁義潭每天控制出水約9萬立方公尺，另從雲林調度嘉義約9.5萬立方公尺，曾文烏山頭調度約12萬立方公尺。原以地下水作為常態水源的供水區域，既有的地下水井均維持原本的常態操作與正常供水。

仁義潭庫底成了青青草原。（記者蔡宗勳攝）

仁義潭蓄水率25.7%、蓄水量633萬立方公尺。（記者蔡宗勳翻攝）

蘭潭水庫蓄水量剩下260萬立方公尺。（記者蔡宗勳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法