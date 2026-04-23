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    首頁 > 生活

    猜拳老是輸？日綜藝揭「平手」後 下次出這手勢勝率大增！

    2026/04/23 16:14 即時新聞／綜合報導
    猜拳示意圖。（美聯社）

    猜拳示意圖。（美聯社）

    猜拳（剪刀石頭布）看似純屬運氣，但背後可能藏著心理規律！近日社群平台X瘋傳1張日本電視節目的截圖，內容指出，若出現「平手」狀況，下一次出「會輸給剛才平手手勢」，勝率將會最高。

    該節目引用統計數據指出，人類在猜拳時的心理慣性非常明顯。數據顯示，在第一輪中，人們最常出的是石頭，約佔35%，其次是布（33.3%），最少人出的是剪刀（31.7%）。而當第一局出現平手時，心理戰才真正開始。統計發現，平手之後只有不到22.8%的人會連續出一樣的手勢，高達77.2%的人在下一局會選擇更換手勢。

    針對這項規律，專家提出了一套應對戰術。如果在第一局平手了，下局應該出「會輸給剛才平手手勢」的那一手。舉例來說，如果第一局雙方都出石頭平手，因為對手下一局極高機率會換掉石頭，改出剪刀或布，這時如果你出剪刀，由於對手出石頭的機率極低，你不是贏，就是再次平手，大幅降低了直接落敗的可能性。

    日本網友昨日在X上分享該節目截圖後，在網路引發熱烈討論。許多網友紛紛留言表示：「原來還有這招」、「我都只出石頭，因為太麻煩了」、「本世紀最重要的發現」、「我以為大家都知道這個」；也有網友笑稱：「講出來後大家都知道了」、「這樣以後會永遠平手」。

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