屏東旅遊購GO節5月起跑 住宿就能月月抽百萬休旅車

「屏東旅遊購GO節」5月開跑，住宿就有機會抽走百萬休旅車，今年共有6台，活動期間每月抽出1台。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府為推動觀光產業升級與活絡在地經濟，推出「屏東旅遊購GO節」，將於下（5）月1日至10月31日登場，主打「住宿就可抽獎」的創新機制，凡是入住屏東縣合作旅宿就可參加抽獎，最大獎是百萬休旅車CRV，採月月抽出形式，將共送出6台，屏縣府歡迎全國旅客走進屏東、延長停留時間，體驗南國風情與在地生活魅力。

屏東縣政府表示，本次活動以「住宿」作為參與門檻，民眾於活動期間內，至屏東縣內參與活動的合法旅宿業者完成住宿，單筆消費金額滿新台幣1000元（含）以上，即可獲得1組抽獎序號；滿2000元可獲得2組，依此類推。透過明確的住宿與消費條件設計，鼓勵旅客延長停留時間，並將觀光人潮有效轉化為實質住宿與在地消費。

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本活動祭出總價值逾1400萬元的多項好禮，並採「月月抽獎」方式，每月抽出1台百萬休旅車，共計6台，另搭配多項家電及3C產品等豐富獎項，讓民眾只要來屏東住宿，就有機會將百萬休旅車開回家。

屏東縣政府指出，近年來持續舉辦多項大型觀光活動，已成功吸引大量人潮，帶動整體觀光發展，去年首度推出的「屏東旅遊購GO節」配合恆春建城150週年，以恆春半島旅宿為主，創造約6億元觀光產值，今年延續既有成果，強化住宿誘因，擴及到全縣旅宿，並串聯在地商圈及觀光場域，提升整體產業鏈效益。同時透過數位登錄機制累積旅遊與消費數據，作為未來觀光政策優化的重要依據。

屏東縣長周春米表示，屏東擁有豐富的自然景觀與人文資源，期盼透過本次活動吸引更多旅客「不只來玩，更要留下來住」，深入感受屏東的生活魅力與人情溫度，從觀光走向深度體驗，進一步提升整體旅遊品質與產業價值。

活動合作店家及更多活動資訊可上「屏東旅遊購GO節」官網（https://ptgo.tw）查詢。

屏東縣長周春米宣布第 2年推出的「屏東旅遊購GO節」5月起跑，除了可抽休旅車，還有多項抽獎好禮。（記者羅欣貞攝）

「屏東旅遊購GO節」最大獎休旅車從去年的Honda HR-V升級為今年的CR-V，總數量也從5台增為6台。（記者羅欣貞攝）

「屏東旅遊購GO節」將起跑，觀光業者充滿期待。（記者羅欣貞攝）

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