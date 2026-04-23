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    首頁 > 生活

    基隆市跟進！市立中小學生午餐8/31起免費 每週三升級特餐

    2026/04/23 13:20 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市公立國中小學每逢周三推出特色料理，圖為基隆市長樂國小午餐韓式拌飯+豬排。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市公立國中小學每逢周三推出特色料理，圖為基隆市長樂國小午餐韓式拌飯+豬排。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市政府宣布，中小學學校午餐自115年8月31日（115學年度）起全面免費，基隆市長謝國樑強調，不只免費，更要提升品質與美味！教育處已規劃學校午餐在每週三「特餐日」主菜再升級，使用基隆在地新鮮食材或特色料理，打造「午星級」營養午餐。

    基隆市政府教育處長徐嬿立表示，現行校園週三「特餐日」是由各校結合節慶、異國文化進行飲食教育，以增加學生用餐變化性與趣味性，惟每校作法繁簡不一；115學年起學校免費營養午餐政策，市府強調餐點品質的實質升級，進一步評估導入「套餐化設計」概念，優化提升每週三特餐日的餐食內容，新增1道主菜級菜色，如烤雞腿、滷雞翅、炸豬排或綜合滷味，使整體餐食由過往的單點式組合，轉為具備主食、蛋白質與配菜完整套餐型態。

    教育處體育保健科長吳蓓郁進一步補充，過去學校1週有4天以飯食為主，要計算熱量和青菜等健康營養均衡攝取，每週僅有1天是特餐日的餐食變化，讓學生可以體驗跟開心吃飯。

    市政府考量學生成長需求及廚房製備流程等因素，於115學年度契約範本中增訂，特餐日應增加1道主菜單品或半葷素副菜搭配，如起司焗烤通心粉配上卡啦雞塊，以及青菜、湯品跟附餐水果等，讓學校提供更豐富多元的料理。

    教育處強調，為確保115學年度免費午餐政策穩健啟動，會審慎籌辦，並陸續公布相關規劃細節。

    基隆市公立國中小學每逢周三推出特色料理，圖為五堵國小午餐炒米苔目+麻油肉片。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市公立國中小學每逢周三推出特色料理，圖為五堵國小午餐炒米苔目+麻油肉片。（基隆市政府教育處提供）

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