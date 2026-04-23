貓空建雙葉人行斜張橋 大地處：逾8成地主同意、明年動工

台北市政府工務局大地工程處在貓空纜車貓空站規劃興建雙葉造型的人行斜張橋。（模擬圖，台北市工務局提供）

台北市政府工務局大地工程處在貓空纜車貓空站規劃興建雙葉造型的人行斜張橋，預計今年完成設計，明年初開工；台北市議員李柏毅擔心土地取得問題，大地處處長吳明聖表示，120幾個私有地主中，已有100多人談好協議價購，另外已經搬離當地的地主，將依土地法規定辦理徵收，徵收計畫正由內政部審議中。

大地處指出，貓空地區主要聯絡道為指南路3段38巷與40巷，道路寬僅約6至8公尺，且區域內停車空間不足，路邊違停嚴重，幾乎沒有專屬人行空間，導致常發生人車爭道情況，且道路彎曲繞行，影響民眾遊憩體驗的品質。因此規劃在貓空纜車至天恩宮間，興闢長382公尺、寬5公尺的雙葉造型人行斜張橋，營造人車分道、行人友善步行動線。

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大地處今（23）日在市議會工務委員會報告進度，預定2027年2月開工，2029年完工啟用；李柏毅表示，資料顯示私地佔了超過9成，擔心土地徵收出問題，影響興建計畫，會讓當地相當失望；他也關心興建人行跨越橋有沒有更多的配套措施，不要只是蓋一座橋，結果沒什麼人使用，或使用了感受不好，要跟貓纜、茶葉推廣中心結合，讓大家重新重視貓空的茶葉文化。

工務局局長黃一平說明，土地已經都計變更為交通用地，地主多數都已經同意。吳明聖補充說，過去一年的準備時間，跟大多數地主溝通協議價購，約120幾個私有地主，目前有100多個、超過80%的地主已同意；另有約20幾個是搬離當地的後代，在協議價購會議中不曾出現，因此將依土地法向內政部辦理徵收，目前由內政部行政審查、補件中。

吳明聖也說明，橋的兩端有一些擴大的場域，會配合年輕人、網紅遊憩喜歡照相的特色，配合做相關的規劃設計，希望能帶回一些年輕人。

台北市政府工務局大地工程處在貓空纜車貓空站規劃興建雙葉造型的人行斜張橋。（模擬圖，台北市工務局提供）

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