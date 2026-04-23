墾丁「雙日」奇觀？ 民宿拍下珍貴影像 氣象站：美麗的誤會

墾丁驚現「雙日」奇觀？ 民宿拍下珍貴影像。（「愛上星海民宿」提供）

恆春半島依山傍海的絕美夕陽遠近馳名，但有看過「兩個太陽」同時出現嗎？近日位於恆春大光附近的民宿業者，意外拍下一段令人嘖嘖稱奇的影像，畫面中火紅的夕陽身旁，竟緊貼著另一個大小相仿的圓形光體，宛如「雙日同輝」。影片流傳後引發不少民眾好奇，難道是罕見的氣候異象？對此，恆春氣象站專業解析後笑稱，這其實是「美麗誤會」。

這段引發討論的影片中，落日正緩緩降至墾丁地標大尖山後方，雲層中清晰可見兩個太陽相互輝映。拍攝者「愛上星海民宿」紀錄下這難得的一幕。許多網友紛紛猜測，這是否就是天文奇觀「幻日」（Sundog），或是大氣折射產生的幻影。

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不過，對於這項「奇景」，恆春氣象站給出了科學答案。氣象站指出，當天恆春半島的大氣條件，並未具備形成「幻日」所需的冰晶層。所謂的「幻日」通常出現在太陽兩側約22度的位置，且伴隨有明顯的彩虹光色。

恆春氣象站表示，因業者在落地窗後拍攝，這場「美麗的誤會」最可能的成因是「鏡頭耀光」（Lens Flare）或「玻璃反射」。由於太陽光強度極高，當光線進入相機鏡頭後，在內部多層鏡片間產生多次反射，就會在感光元件上形成一個對稱的虛像；若業者是隔著室內玻璃或車窗拍攝，雙層玻璃的折射更容易產生這種精準的疊影。

墾丁驚現「雙日」奇觀？ 民宿拍下珍貴影像。（「愛上星海民宿」提供）

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