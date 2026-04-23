新北板橋富豪社區30多年海砂屋都更 回饋公共托老中心

新北市板橋區「富豪社區」海砂屋屋齡30多年，2019年被鑑定為海砂屋，住戶發起自主都更案，由新北市府專案輔導，今（23）日在新北市長侯友宜、更新會住戶等人見證下舉行開工典禮。圖為更新後模擬圖。（新北市城鄉局提供）

新北市板橋區「富豪社區」海砂屋屋齡30多年，2019年被鑑定為海砂屋，也出現房屋傾斜、樓板剝落等情況，住戶發起自主都更案，由新北市府專案輔導，今（23）日在新北市長侯友宜、更新會住戶等人見證下舉行開工典禮。侯友宜指出，市府此案全程提供支持，從前期整合到審議，跨局處釐清案件疑義、克服挑戰，此案更新將建3棟地上15至19層、地下4層住商混合大樓，總戶數約206戶，回饋公共托老中心，預計2029年底完工。

市府都市更新處介紹，「富豪社區」位於板橋區中山路二段，基地面積達3457平方公尺，原為5層樓鋼筋混凝土建物，共68戶住家，被鑑定為海砂屋後，因無建商進場，住戶決定採自主都更方式重建，最終在2024年5月8日核定實施。

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侯友宜說，市府從初期整合、法規協助到計畫推動，全程提供支持；在前期整合階段，透過推動辦公室進場輔導，協助住戶溝通、法規說明與整合後，取得超過八成同意，在2021年提出都市更新申請，審議過程中，市府、更新會等持續通力合作，逐步克服審議與推動過程中的各項挑戰，都更最困難之處在於凝聚共識，本案最終獲得九成多住戶支持。

此外，侯友宜表示，此案符合新北市「都更二箭─主幹道沿線都更」政策，獲得15%基準容積加給，讓基準容積從300%提高至345%，並回饋約237坪公共托老中心，在提升建築安全的同時，完善在地長照服務機能。

都更處指出，市府提供海砂屋免費鑑定、專業技術協助、多元都更重建等機制，持續協助民眾改善危險老舊居住環境。

新北市板橋區「富豪社區」海砂屋屋齡30多年，2019年被鑑定為海砂屋，住戶發起自主都更案，由新北市府專案輔導，今（23）日在新北市長侯友宜、更新會住戶等人見證下舉行開工典禮。（新北市城鄉局提供）

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