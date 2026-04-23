淡江大橋機車道規劃活動式柵欄 公路局：通車前做到位

立法院交通委員會今早邀集交通部公路局、新北市政府相關單位到八里區公所討論淡江大橋建設，交通部公路局長林福山（前排左3）重申機車道設計符設計規範，目前規劃利用人行、自行車道空間做活動式柵欄，會在通車前做到位。（記者黃政嘉攝）

立法院交通委員會今早邀集交通部公路局、新北市政府等相關單位到八里區公所考察淡江大橋建設議題，討論機車道寬度、救援等狀況，交通部公路局長林福山重申機車道設計符合設計規範，目前規劃利用人行、自行車道空間做活動式柵欄，會在通車前做到位，現模擬28種情境事故，至於機車道太窄能否再調整？林福山提到，隨著未來交通量的發展，相關調整就有包括硬體、軟體相關手段。

公路局北區公路新建工程分局今簡報說明，淡江大橋主線機車道橫斷面寬度為2.5公尺，符合《公路路線設計規範》，也依規範繪設必要之標線；關於事故救援及安全機制，橋梁管理中心接獲通報或察覺，立即啟動橫向聯繫、交維、救護及拖吊機制，事故處理與人員救護採二階段併行路徑，即人員以人行、自行車道空間進行救援，事故車輛排除由主線車道進場拖吊處理。

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林福山表示，為因應緊急事故模擬部分，有模擬28種情境，後續還是會持續檢討，有相關問題還會再納進來，爾後每年都會固定做相關演練。

新北市議員陳家琪提問，未來有沒有機會在機車道開缺口？有緊急狀況可利用缺口做快速救護支應，平時則封閉。

林福山指出，事故處理與人員救護部分，關於人行道、自行車道與機車道做開口作緊急救援一事，本來就有考量到，即在靠近人行道、單車道的空間做活動式柵欄，目前在規劃，會在通車前做到位。

立委洪孟楷表示，交通部仍強調機車道2.5公尺寬設計沒問題，但標線內就是沒有到2.5公尺寬，在本於民眾最重要的安全為最優先考量，因此提出在人行道跟機車道中間設置移動式可調整的柵欄，若發生狀況，造成機車壅塞，也能變換車道運作；他另要求公路局在淡水、八里兩端上橋地段，一定要有CMS（交通可變訊息標誌）即時顯示路況訊息，讓欲上橋的民眾隨時掌握橋上交通狀況。

新北市議員陳偉杰表示，公路局一直在強調機車道設計符合規範，但能不能再做調整，還是民眾想要了解的，他強調，今天做大橋就是要改善民眾通勤問題，如何讓這個需求滿足大家的需要，這才是一個公共建設他的主要利益之處。

立委洪孟楷（站者）說，交通部仍強調機車道2.5公尺寬設計沒問題，但標線內就是沒有到2.5公尺寬，在本於民眾最重要的安全為最優先考量，因此提出在人行道跟機車道中間設置移動式可調整的柵欄，若發生狀況，造成機車壅塞，也能變換車道運作。（記者黃政嘉攝）

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