油價飆漲衝擊漁業生計 漁業署啟動「海洋漁業產業支持措施」

中東戰火引發油價震盪，衝擊漁業營運成本，農業部啟動「海洋漁業產業支持措施」因應。圖為今年屏東第一鮪上岸盛況。（資料照）

中東戰事引發國際動盪，造成油價震盪飆升，大幅增加我國漁船營運成本。為減輕漁民壓力、穩定產業、確保糧食安全與海洋漁產品供應無虞，農業部今（23日）宣布啟動「海洋漁業產業支持措施」，針對遠洋漁業提供「作業支持」及「靠港整補輔導」協助，另持續辦理沿近海現有漁業動力用油補貼，也緊盯油價，適時啟動額外支持措施，與漁民共度難關。

農業部漁業署表示，我國遠洋漁業多於公海或他國海域入漁合作，極易受國際情勢與環境不穩定之衝擊，為協助業者因應嚴峻的跨國營運挑戰、穩定產業經營並確保我國糧食安全，針對遠洋漁船啟動協助「持續作業支持」及「靠港整補輔導」2種協助措施，讓業者依據自身經營條件擇一申請，將於公告後實施，盼有效緩解衝擊，穩定漁業韌性及水產品供應。

請繼續往下閱讀...

有關「持續作業支持」措施，因應營運成本不斷提升，惟需靠作業來維繫我國海洋漁產品供應穩定及國際作業實績，農業部將依據不同漁業別（如鮪延繩釣、圍網、秋刀魚棒受網等）及作業特性提供支持協助，鼓勵漁船持續作業。

至於「靠港整補輔導」措施，則是考量國內港口泊位有限且返港航程遙遠，針對選擇暫停作業的漁船，鼓勵其就近於國外港口停靠整補，針對其停泊費及減少作業期間仍須支付的船員薪資等基本維運成本，農業部亦將依漁船噸級別，提供不同協助金額，協助業者渡過難關。

漁業署也說，針對國內沿近海漁船，除持續辦理現有漁業動力用油補貼外，並密切關注漁業動力用油價格，適時啟動額外支持措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法