蓋牌？竹市府未公布汞稻污染元凶 高虹安這樣說

新竹地檢署今天也公布竹市汞稻米遭污染案件已偵結，並起訴聯工化學廠陸姓代表等4人。圖為稽查及蒐證情形。（新竹地檢署提供）

新竹市環保局昨（22日）晚發布新聞稿，稱去年7月底爆發的九甲埔汞稻米污染事件已由新竹地檢署偵辦偵結起訴4人，但市府未公布肇禍業者名稱遭疑「蓋牌」；市長高虹安今天受訪稱市府沒有「蓋牌」，環保局得知檢方偵結起訴，經聯繫檢方後才發布新聞訊息，當時檢方提及內容與新竹地檢署的新聞稿統一即可，環保局收到可發布的資訊就沒有包含公司或負責人姓名。

高虹安表示，今天檢方公布汞稻米的肇禍元凶業者是聯工化學廠，並依違反廢棄物清理法起訴陸姓代表人及3名員工。她強調，市府對重大食安事件，絕對不會有任何一絲想要去包庇業者的心態，市府也絕對沒有蓋牌，市府的態度就是跟新竹地檢署保持良好的密切聯繫，相信地檢署也絕對不會去做蓋牌或包庇的事。

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新竹地檢署今天發布的新聞稿稱，聯工化學廠陸姓代表等4人涉嫌違反廢棄物清理法第46條第4款之非法清除處理廢棄物罪、刑法第190條之1第1項之放流毒物污染河川、土壤罪犯罪嫌疑重大，依法提起公訴。此案是去年8月發生在新竹市九甲埔水圳的污染事件，檢方新聞稿內容指稱聯工化學廠進行各種化學藥瓶回收事業，但明知其作業所產生廢水可能含有化學物質殘留，應倒入通往廢水處理設備之排放口處理，竟從114年8月11日起到同年9月1日止，擅自將該等廢水倒入逕流廢水管線排放口水溝，而非廢水處理設備之排放口，使廢水流入雨水收集槽，以此非法清除、處理廢棄物。

後續在該公司「廢水處理設施」驗得11.9ppm汞濃度，並在鄰近的灌溉水源底泥測得56.1ppm汞濃度，查得前述水管斷裂以塑膠袋包裹情形，同時該化學廠內的雨水溝（消防栓旁）底泥處也驗得超標的22.4ppm汞濃度。

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新竹市府遭疑「蓋牌」不公布汞稻米元凶業者，市長高虹安今天回應媒體稱市府絕沒有蓋牌或包庇等情事。（記者洪美秀攝）

新竹地檢署今天也公布竹市汞稻米遭污染案件已偵結，並起訴聯工化學廠陸姓代表等4人。圖為稽查及蒐證情形。（新竹地檢署提供）

新竹地檢署今天也公布竹市汞稻米遭污染案件已偵結，並起訴聯工化學廠陸姓代表等4人。圖為稽查及蒐證情形。（新竹地檢署提供）

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