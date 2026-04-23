苗栗台61線大變身 千株原生樹打造生態樹島

公路局中區養護工程分局攜手裕隆汽車與臺灣山林復育協會，在台61線通霄新埔段，種下1000株臺灣原生植物，打造苗栗首座公路沿線生態樹島。（公路局提供）

為推動公路與生態共存發展，交通部公路局中區養護工程分局今（23）日攜手裕隆汽車與臺灣山林復育協會，在台61線通霄新埔段共同啟動「公路生態樹島計畫」，種下1000株臺灣原生植物，打造苗栗首座公路沿線生態樹島，為淺山森林復育與生物多樣性保育邁出重要一步。

此次「公路生態樹島001號」選址於通霄新埔段隧道上方，屬於沿海丘陵地形，長期受東北季風與海風影響，環境較為乾燥且風勢強勁，使當地森林呈現較為稀疏的樣貌。為此，團隊依據在地生態條件，規劃適合的原生樹種進行復育，盼逐步恢復自然林相。

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此次種植共計59種在地原生植物，包括具保育價值的槲櫟、臺灣野茉莉，以及菱葉捕魚木、琉球野薔薇、栓皮櫟等較為稀少的物種，透過多樣化植栽方式，不僅提升綠覆率，也有助於擴展珍稀植物族群，強化整體生態系。

裕隆汽車表示，公司長期關注環境永續議題，近年與臺灣山林復育協會合作推動苗栗淺山植群復育計畫，並於三義廠區設立原生林復育中心培育樹苗。這次行動結合企業資源與志工力量，實際投入種植行動，以具體作為支持在地生態復育。

公路局指出，未來公路建設不僅是交通運輸的基礎設施，也將扮演生態保育的重要角色；透過設置「生態樹島」，可串聯周邊森林棲地，讓道路不再是自然的阻隔，而成為連結生態的綠色廊道。

公路局強調，此次產官學攜手合作，不只是單一復育行動，更象徵各界共同推動永續發展的決心。未來也將持續推廣相關計畫，為台灣土地種下更多希望，讓生態與建設共榮發展。

此次「公路生態樹島001號」選址於通霄新埔段隧道上方，屬於沿海丘陵地形，團隊依據在地生態條件，規劃適合的原生樹種進行復育。（公路局提供）

「公路生態樹島計畫」，種下1000株臺灣原生植物，打造苗栗首座公路沿線生態樹島，為淺山森林復育與生物多樣性保育邁出重要一步。（公路局提供）

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