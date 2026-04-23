學生參與教育決策擴大 青少年諮詢會影響力提升

教育部國教署今日舉辦「第8屆青少年諮詢會委員培力及傳承活動」。（圖由教育部提供）

學生不只是被動接受政策的一方，為鼓勵學生參與教育公共事務，教育部推動青少年諮詢會，國教署今（23）日指出，第7屆青少年諮詢會已從校園個別議題，進一步擴展至制度層面，涵蓋學生自治、性別平等、學習制度與身心健康等面向，多項提案實質影響教育政策討論，展現學生參與公共事務的行動力與影響力。

國教署今日舉辦「第8屆青少年諮詢會委員培力及傳承活動」，邀集第7屆與第8屆委員及顧問共同參與，透過課程培訓與經驗交流，協助新任委員銜接任務，強化整體運作效能。

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國教署組長詹雅惠表示，活動以「培力」與「傳承」為核心，安排組織運作說明、議事規則講解及提案實務分享，讓第8屆委員熟悉會議參與與政策討論流程。同時，由第7屆委員分享任內提案經驗，從議題發想、資料蒐整到溝通倡議，協助新任委員快速掌握參與要領，提升實務能力。

詹雅惠表示，在教育環境持續變動下，培養學生公共參與能力與民主素養更顯重要。青少年諮詢會提供學生實踐參與的場域，讓學生學習理性表達與溝通協調，並將多元意見轉化為具體建議，成為教育政策的重要參考。

詹雅惠指出，第8屆委員將延續歷屆累積成果，以開放視野關注教育議題並提出建言，透過實際行動促進制度精進，讓學生聲音持續在教育體系中發揮影響力，打造更友善且多元的學習環境。

教育部國教署今日舉辦「第8屆青少年諮詢會委員培力及傳承活動」。（圖由教育部提供）

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