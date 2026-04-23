台北動物園迎新生小丹頂鶴 園方曝最佳觀賞角度

台北動物園丹頂鶴「KIKA」與「BIG」4月20日迎來新生小丹頂鶴雛鳥。（圖由台北動物園提供）

台北市立動物園丹頂鶴「KIKA」與「BIG」4月20日傳來好消息，繼2022年丹頂鶴「哩鶴」後，睽違4年再度成功孵化鶴寶寶，目前「KIKA」與小鶴形影不離，鳥爸「BIG」則是一旁嚴陣守護。動物園提醒，民眾路過丹頂鶴的區域，請勿趨前靠近並保持安靜，會比較容易看到小鶴與親鳥的互動行為；最佳觀察丹頂鶴育雛的位置就在兩棲爬蟲動物館廊道。

在3月中時，保育員觀察到「KIKA」連幾天有食慾不振的情狀，連麵包蟲、蟋蟀等都不吃，原計畫3月18日保育員與獸醫師要一起評估是否要進一步檢查，沒想到竟在草叢中發現「KIKA」生了1顆蛋。

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園方說，自從2022年「哩鶴」誕生之後，「KIKA」與「BIG」還是努力年年生蛋，可惜都是沒能成功受精的「空包蛋」，今年「KIKA」與「BIG」再次生蛋，保育員們在「KIKA」孵蛋10日後決定換蛋檢查，以確認是否有機會孵化，還是又空歡喜一場。經照蛋檢查後確認是1顆受精卵將有機會孵化出雛鳥，於是由「鳥類人工孵化室」接手人工孵蛋工作，並在預估破蛋前2日（4月17日）還給「KIKA」接續孵蛋，4月20日果然在丹頂鶴活動場看見小鶴寶寶的誕生。

今年20歲的「KIKA」和23歲的「BIG」是第2次育雛，即便睽違了4年前「哩鶴」的育雛經驗，仍是相當盡責的爸媽。「BIG」只要看到有人接近就會發出鳴叫或用長喙驅趕，全場緊迫盯人，保育員進入工作、餵食還要隨身攜帶護具避免遭到無端逐客攻擊。

園方說，丹頂鶴屬於早熟性的鳥類，雛鶴孵化後就會跟著媽媽四處活動、覓食，媽媽「KIKA」會負責大部份餵養的責任，爸爸「BIG」分擔較多保護的責任。動物園提醒民眾，育幼期間需盡量保持安靜，不要拍打欄杆吸引牠們的注意，這樣「KIKA」會把寶寶藏得更隱密，「BIG」也會想全力驅趕「入侵者」，這些驚慌失措的行動都容易造成雛鶴受傷。

想要一睹黃色毛茸茸的小鶴嗎？動物園推薦大家最佳的觀察地點，是從爬蟲館帶著望遠鏡仔細觀察，記得要保持安靜喔！

台北動物園丹頂鶴「KIKA」與「BIG」4月20日迎來新生小丹頂鶴雛鳥。（圖由台北動物園提供）

台北動物園丹頂鶴「KIKA」與「BIG」4月20日迎來新生小丹頂鶴雛鳥。（圖由台北動物園提供）

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