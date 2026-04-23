新竹關西工廠疑未申請擅挖井 污染鳳山溪水要罰

新竹縣關西鎮環境守護協會表示，紅圈處就是業者新建的圍牆，疑似占用國有地，已經超過了河川治理線。（關西鎮環境守護協會提供）

新竹縣關西鎮3年才因艾斯巴達違法存放事業廢液桶的廢液外洩，污染了鳳山溪而餘悸未除，近日又有某疑似營建建材製造業者，在未申請水權獲可下，在鳳山溪畔鑽井，再度讓溪水變色，令鎮民恐慌和不滿。新竹縣關西鎮環境守護協會出動空拍到場活逮。縣府環保局表示，將依水污法開罰。

事發時，協會成員從陸、空雙管齊下蒐證，另發現業者新建的圍牆疑有占用國有地之嫌，且已超過了河川治理線，要求主管機關、水公司都要正視，畢竟污染處就在關西淨水廠取水口附近。

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縣府產業發展處和工務處獲報後各自清查，初步確認業者是合法工廠，但水利科近期並無接獲當地有人申請水權要鑿井，工務處將派員前往深入了解。

縣府環保局獲報後趕到場，目視稽查確認業者是打地下水井產生的污泥流到了鳳山溪造成污染，水樣初檢發現酸鹼值和導電度都偏高，水溫還算正常，會依水污開罰，但罰多重？還得視實際污染狀況和污染物有哪些而定，需後送的水樣檢驗報告出爐才會執行告發處分。

艾斯巴達污染事件發於2023年6月，業者在關西鳳山溪畔，就在前述業者鑿井點約莫100公尺下游處，違法存放含重金屬的事業廢液桶，因廢液外洩污染了飲用水源，使關西、新埔2鎮6千多戶連日停水，還驚動當時的副總統陳建仁到場關切。

艾斯巴達被縣府環保局開罰960萬元，勒令清除污染源外，魯姓負責人也被起訴、判刑，公司除刑事部分被判科以罰金，民事也被判須賠水公司476萬元。

透過空拍，可以明顯看到鳳山溪水變色。（關西鎮環境守護會提供）

透過空拍，可以明顯看到鳳山溪水變色。（關西鎮環境守護會提供）

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