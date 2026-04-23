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    首頁 > 生活

    今天我生日！大甲媽遶境驚見最萌請假牌 信眾齊喊生日快樂

    2026/04/23 12:27 記者陳冠備／彰化報導
    一名剛考完期中考的學生，背著寫有「我有跟老師請假 今天我生日」的背包加入遶境隊伍，格外吸睛。（民眾提供）

    一名剛考完期中考的學生，背著寫有「我有跟老師請假 今天我生日」的背包加入遶境隊伍，格外吸睛。（民眾提供）

    大甲媽祖遶境進香回鑾，今（23）凌晨進入彰化，天空一度細雨綿綿，卻澆不熄信眾熱情。一名剛考完期中考的學生，背著寫有「我有跟老師請假 今天我生日」的背包加入遶境隊伍，格外吸睛，沿途香燈腳見狀紛紛主動上前祝福「生日快樂」，讓原本莊嚴的遶境活動，多了濃濃人情味，也成為回鑾首日最動人的風景。

    今（23日）凌晨雖下了一點小雨，但未減信眾熱情。鑾轎隊伍一早進入埤頭鄉小巷弄，沿途補給站林立，熱心民眾提供蘿蔔糕、玉米、茶葉蛋等餐點，免費讓香燈腳補充體力，不少人一邊遞食物，一邊喊著「辛苦了」、「慢慢走」，氣氛溫馨。

    不同北彰化遶境時，屢屢出現陣頭為了搶轎大打出手等狀況，南彰化回鑾顯得秩序井然，信眾自發排隊鑽轎腳，陣頭依序接轎，甚至開放一般信徒體驗扛轎，彼此禮讓，氣氛輕鬆，讓人見識到宗教力量最純粹的感動。

    沿途香燈腳見狀紛紛主動上前祝福「生日快樂」。（民眾提供）

    沿途香燈腳見狀紛紛主動上前祝福「生日快樂」。（民眾提供）

    南彰化回鑾秩序井然，信眾自發排隊鑽轎腳，甚至開放一般信眾體驗扛轎。（翻攝大甲鎮瀾宮網站）

    南彰化回鑾秩序井然，信眾自發排隊鑽轎腳，甚至開放一般信眾體驗扛轎。（翻攝大甲鎮瀾宮網站）

    埤頭鄉小巷弄沿途補給站林立，熱心民眾提供蘿蔔糕、玉米、茶葉蛋等餐點。（民眾提供）

    埤頭鄉小巷弄沿途補給站林立，熱心民眾提供蘿蔔糕、玉米、茶葉蛋等餐點。（民眾提供）

    熱心民眾提供蘿蔔糕等餐點，免費讓香燈腳補充體力（民眾提供）

    熱心民眾提供蘿蔔糕等餐點，免費讓香燈腳補充體力（民眾提供）

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