武陵1受傷台灣黑熊今野放 泰雅耆老取名「葛雅萬」

武陵受傷的台灣黑熊今天野放。（圖由林業署提供）

去年6月台中武陵地區1隻台灣黑熊受困獲救，歷經10個月醫療、照養後，恢復情形良好，經專家評估符合野放標準，林業及自然保育署台中分署今天在志樂溪將該隻黑熊野放，讓牠重返山林。

林業保育署台中分署表示，去年6月17日該分署人員在武陵山莊附近，聽見有動物低沉叫聲，經森林護管員搜尋後發現1隻黑熊受困陷阱，因該地屬雪霸國家公園範圍，隨即通知雪霸國家公園管理處，並會同生物多樣性研究所團隊協助救援，於隔日上午順利將黑熊救出後送醫療。

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黑熊獲救時體重僅有63公斤，經檢傷後發現為1隻成年公熊，呈現貧血及營養不良狀態，且牙齒缺損情形嚴重。醫療團隊為使黑熊恢復野外覓食能力，邀集國內外專業獸醫師團隊及獸醫界牙科專家共同合作，進行長達數個月的口腔醫療，將數顆因牙周病導致牙齦嚴重潰瘍的牙齒拔除，再以根管治療修復受損犬齒，目前黑熊體重已增長至85.5公斤，從最初僅能攝取泥狀食物，逐步恢復至可正常咀嚼殼斗科植物及含筋膜的生肉，並在照養過程中觀察其攀爬、環境適應及對人類趨避反應，經專家評估其整體健康及行為狀態，符合野放標準。

因黑熊受困地點為雪霸國家公園範圍內，林業保育署台中分署邀集雪霸國家公園管理處、生物多樣性研究所及黑熊保育專家學者取得共識，擇定雪霸國家公園範圍內志樂溪人煙罕至地點進行野放，並事先派員至志樂溪鄰近的佳陽部落及斯可巴社區，向居民說明及提醒人熊相遇的應處措施，以維人熊和平共處及安全。

今天清晨，林業保育署台中分署長張弘毅率領分署同仁、生物多樣性研究所等野放團隊，在松茂部落理事長胡弟耀以泰雅族語祝福下順利野放，松茂部落耆老並以黑熊救援脫困地點「武陵」的泰雅族語原名「Qyawal（葛雅萬）」為黑熊命名，期盼黑熊重返山林後能平平安安。

林業保育署台中分署表示，野放的台灣黑熊雖無靠近山村聚落的行為紀錄，但為能對黑熊的棲地利用與生活習性更加了解，同時防患未然，野放後仍將透過衛星頸圈與電子圍籬系統即時監測黑熊活動情形，如有發現黑熊進入電子圍籬範圍，將即時啟動預警及防範措施。

林業署台中分署等人員將台灣黑熊野放。（圖由林業署提供）

泰雅族耆老為黑熊祈福。（圖由林業署提供）

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