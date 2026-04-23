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    首頁 > 生活

    高齡駕駛換照下修至70歲收規費50元 5/31上路

    2026/04/23 12:45 中央社
    高齡駕駛換照年齡將由75歲下修至70歲，70歲以上須通過體檢及安全教育課程，滿75歲另須做認知功能測驗。交通部今預告修正規費辦法，滿70歲換照將收50元規費，新制估5月31日上路。圖為交通部邀請藝人沈文程（左１）代言宣導新制。（資料照）

    高齡駕駛換照年齡將由75歲下修至70歲，70歲以上須通過體檢及安全教育課程，滿75歲另須做認知功能測驗。交通部今預告修正規費辦法，滿70歲換照將收50元規費，新制估5月31日上路。圖為交通部邀請藝人沈文程（左１）代言宣導新制。（資料照）

    高齡駕駛換照年齡將由75歲下修至70歲，70歲以上須通過體檢及安全教育課程，滿75歲另須做認知功能測驗。交通部今預告修正規費辦法，滿70歲換照將收50元規費，新制估5月31日上路。

    交通部公路局去年10月公布駕照管理3策略，包括加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正及高齡換照分級關懷，其中高齡換照年齡將從現行75歲下修至70歲。根據統計，70至74歲駕駛約110萬人，75歲以上駕駛約18.8萬人。

    新制規定，滿70歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲長者，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。

    依道路交通管理處罰條例第22條第1項第7款規定，駕駛執照逾有效期間仍駕車，處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並禁止其駕駛，其駕駛執照並應扣繳之。

    為配合高齡駕駛換照新制，換照年齡下修至70歲，交通部今天預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，70歲以上駕駛人換發駕駛執照，將收取50元規費，預告期14天。交通部指出，高齡駕駛換照新制預計5月31日上路。

    此外，為鼓勵長者依自身狀況主動調整交通方式並兼顧移動需求，交通部表示，自115年1月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」，凡70歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限1500元，每人可申請一次，補助期間2年，這項措施涵蓋公共運輸及計程車支出。

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