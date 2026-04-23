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    首頁 > 生活

    愛女生日前夕車禍亡 退休保全當志工化思念為溫暖

    2026/04/23 12:23 中央社
    63歲施養賜從彰化醫院外包保全退休，二女兒半年多前返台定居陪伴他，卻在2月生日前夕車禍離世，施養賜難過不已，重回醫院，以志工身分將思念轉為對患者及家屬溫暖協助。（中央社）

    63歲施養賜從彰化醫院外包保全退休，二女兒半年多前返台定居陪伴他，卻在2月生日前夕車禍離世，施養賜難過不已，重回醫院，以志工身分將思念轉為對患者及家屬溫暖協助。（中央社）

    63歲施養賜從彰化醫院外包保全退休，二女兒半年多前返台定居陪伴他，卻在2月生日前夕車禍離世，施養賜難過不已，重回醫院，以志工身分將思念轉為對患者及家屬溫暖協助。

    衛生福利部彰化醫院今天發布新聞稿，施養賜在彰化醫院擔任外包保全12年，於急診門口維持秩序與幫助患者，二女兒為陪伴退休父親，半年多前從日本返台定居，在飯店從事櫃台工作，因表現優異，原訂今年3月升職。

    施養賜說，女兒2月騎車上班途中遭貨車撞倒，送醫後雖一度恢復心跳，但病情急轉直下搶救不治，隔天正是她36歲生日；女兒身影彷彿仍留在家中每個角落，思念之情讓他幾近厭食，體重驟減。

    後來施養賜身體不適前往彰化醫院就診，熟悉的醫護人員見他憔悴表達關心，令他感動，因此決定回到醫院，以志工身分重新開始，找回生活寄託，除讓自己感受到存在意義，也轉化對女兒的思念，為急診患者或家屬伸出援手。

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