高市澄清未提供高德地圖號誌數據，交控系統資安無虞。（記者黃良傑攝）

中國高德地圖在台灣上線，功能引起熱議，其中該軟體的「紅綠燈倒數計時」，立委質疑有國安疑慮，高市交通局今（23）日清查全市紅綠燈，確認交通數據並無外洩，也未提供任何數據串接資料給高德地圖。

交通局指出，有關網路討論中國高德地圖（AutoNavi）於高雄市可顯示路口紅綠燈相關資訊一事，在第一時間即啟動內部清查，並無數據外洩情事，也未提供高德地圖任何相關交通數據或數據串接資料。

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交通局強調，高雄核心號誌控制系統的時制資料，均儲存於交控中心內部獨立封閉環境，與網際網路採取「實體隔離」架構，兩者之間沒有任何實體線路或無線連結，也未對外提供任何API介接介面，外部導航業者或民間單位完全無法透過網路存取、讀取或竄改本市號誌控制權。

交通局進一步說明表示，目前並沒有把高雄市「號誌即時秒數資訊」傳送至交通部運輸資料交換平台（TDX）。

交通局將持續監控交控系統運作，並與資安專家合作定期檢測，確保交通控制系統在封閉、安全的環境下運作，全力守護本市交通秩序與市民資料安全。

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