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    首頁 > 生活

    台北市今年撥900萬補助2003前老公寓維修 最高138萬

    2026/04/23 11:49 記者何玉華／台北報導
    台北市補助2003年前老公寓維修經費，首次成立管理組織者，最高可補助138萬元。（資料照）

    台北市補助2003年前老公寓維修經費，首次成立管理組織者，最高可補助138萬元。（資料照）

    台北市政府為增進公寓大廈共用部分的維護管理成效，訂定「115年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫」，今年將提供900萬元補助2003年以前領得使用執照的建築物成立管理組織，並針對公共消防、通道溝渠、環境衛生及各項與公共安全等設施、設備進行維護修繕。

    台北市建管處指出，補助對象為自2025年11月1日起完成補助項目的維護修繕，採「兩階段」開放申請。第一階段自6月1日至6月30日受理，以2003年12月31日以前領得使用執照的6樓以上公寓大廈，且必須是「首次成立」管理組織並完成報備者。

    建管處表示，第一階段核撥後仍有經費餘額，則會在9月1日至9月30日開放第二階段申請，對象擴及所有在2003年底前領照且完成報備的管理組織。補助經費的發放順序將依收文日排序；若當日申請件數過多導致經費不敷支應，會採公開抽籤方式決定 。

    建管處說明，補助金額針對不同性質的社區提供差異化的補助上限。若是「首次成立」管理組織的公寓大廈，每案最高補助額度可達138萬元；若為「非首次成立」者，補助上限為80萬元。此外，同一公寓大廈每兩年僅限申請補助一次。修繕項目補助比例也有不同，例如消防設備與緊急供電系統最高可補助65%至80%不等，水塔及蓄水池清洗補助則每座最高以1萬元為限。

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