峨眉溪苗栗三灣段變黑發臭逾2週 擬借大自然之力清除

栗縣三灣鄉銅鏡村峨眉溪近2公里河段，淤積大量竹枝斷木及布袋蓮等，影響水流致溪水發黑發臭。（陳光軒提供）

苗栗縣三灣鄉銅鏡村峨眉溪近2公里河段，淤積大量竹枝斷木及布袋蓮等，影響水流致溪水發黑發臭逾2週，縣議員陳光軒接獲陳情，透過立委沈發惠國會辦公室邀集相關單位於今（23）日早上會勘，決議藉預報今明大雨之大埔水庫洩洪，一併沖走。

陳光軒表示，峨眉溪黑水河的問題已經超過2週，隨著氣溫逐漸上升，優養化造成的腐敗臭氣沖天，下游的三灣居民不斷反映惡臭問題，他上週開始關心此案後，也請沈發惠委員辦公室協助召集水利署二河分署、農水署及苗栗縣政府，協調會進行現地會勘討論後續處理。

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陳光軒表示，因氣象預報今晚及明日會有大雨，他建議目前縣府交通工務處正辦理之銅富大橋工程的過檯先拆除，讓大水沖刷把目前卡住的樹木、竹子、布袋蓮一次帶走，交工處廠商下午也盡快將工區周圍較大的樹木用機具清開。

農水署苗栗管理處、大埔工作站表示，今晚大埔水庫將會洩洪，利用大水及雨勢盡量把雜木雜物帶走。

陳光軒表示，俟今明兩日大水沖過雜物排除狀況，若後續仍有淤積情況，則由河道權屬單位二河分署派工清理。

對於該河段水域發黑發臭原因，縣府環保局指出，主因為4日苗栗縣暴雨期間，上游大埔水庫進行洩洪，將庫內大量的布袋蓮、底泥及沿岸竹子與樹枝沖刷至下游形成淤積所致。

縣議員陳光軒接獲陳情，透過立委沈發惠國會辦公室邀集相關單位於今（23）日早上會勘，決議藉預報今明大雨之大埔水庫洩洪，一併沖走。（陳光軒提供）

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