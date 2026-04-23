桃園龍岡米干節週末登場 周邊交通管制

警方規劃桃園龍岡米干節交通管制措施。（圖由警方提供）

「2026桃園龍岡米干節」4月25日到5月2日將在忠貞新村文化園區、雲南文化公園、龍岡大操場登場，桃園市政府警察局交通警察大隊長林東星說，警方將針對主要活動場域與周邊重要路段包括龍平路、忠貞路、中山路、貿東路及周邊巷弄等，實施分階段交通管制措施，以維護人群活動空間與交通秩序。

龍岡米干節規劃潑水節、火把節、大型戶外舞台劇《美味當家》等多元節目與活動，警方估計將吸引許多民眾參加，針對交通疏導部分，警方將在重要路段的各處路口與易壅塞路段，增派警力、義交人員加強指揮疏導，並配合交通號誌調整與資訊看板發布即時路況，提醒駕駛人提前改道；活動尖峰時段則會加強違規停車、併排停車、路口占用等影響交通順暢的違規行為，避免造成車流回堵。

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龍岡地區周邊停車空間有限，前往參加活動的民眾應多利用大眾運輸工具或接駁車前往，警方建議，民眾可前往中壢火車站搭乘桃園客運「112南」到忠貞站再步行前往活動會場，假日開車前往，則可停放在龍岡大操場再搭乘免費接駁車前往活動會場；外地遊客應事先透過導航系統或交通資訊平台掌握最新路況，避開管制路段。

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