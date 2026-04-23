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    首頁 > 生活

    屏東推地籍圖重測 今年目標1.2萬筆

    2026/04/23 11:46 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府地政處長陳錦屏說明，屏東縣已完成60萬4105筆土地地籍圖重測，達成整體可辦理重測筆數93.07％。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府地政處長陳錦屏說明，屏東縣已完成60萬4105筆土地地籍圖重測，達成整體可辦理重測筆數93.07％。（記者羅欣貞攝）

    隨著不動產價值日益提高，民眾對於土地取得與使用權益更加重視，土地複丈及建物測量等申請案件長年居高不下，因應現代測量精度需求，強化地籍資料正確性，屏東縣政府積極配合內政部地政司推動地籍圖重測計畫，全面提升地籍管理品質，以精準測量與數位治理雙軌並進，預計於2030年完成剩餘約4萬4996筆的土地重測。

    屏東縣府地政處表示，屏東縣部分地籍圖仍沿用日治時期測繪成果，因年代久遠，圖紙易有伸縮、破損及比例尺不足等問題，導致圖、簿、地不符情形，已難以符合現今使用需求。透過地籍圖重測作業，重新精密測量土地界址，修正既有圖資誤差，釐清土地權屬與面積，不僅有效提升地籍資料精度與公信力，也降低民眾產權糾紛風險，為土地管理奠定更穩固基礎。

    地籍圖重測工作由中央與地方攜手推動，透過科學化測量技術與標準化作業流程，逐步完成全縣地籍圖更新。地籍圖重測於1972年試辦、1976年正式上路，截至目前屏東縣已完成60萬4105筆土地、約8萬2644公頃，達成整體可辦理重測筆數93.07％。重測成果並廣泛應用於重大公共建設，如屏185及187縣道拓寬工程、高鐵屏東車站特定區整體發展規劃等，有效加速工程推動，並提升政府施政效能與公信力。

    屏東縣政府強調，地籍圖重測不僅是技術更新，更是落實土地正義與保障民眾權益的重要政策。透過精準界址確認與數位化圖資建置，讓土地資訊更透明、查詢更便利，進一步打造智慧治理環境。未來也將持續推動相關作業，預計於2030年完成剩餘約4萬4996筆土地重測，達成全縣地籍圖全面更新目標。

    今（2026）年地籍圖重測作業，已由里港、屏東、潮州、枋寮及恆春等地政事務所，結合民間測繪專業團隊共同辦理，總計約1萬2483筆、面積4080公頃。相關重測範圍與服務資訊，可至屏東縣政府地政處「地籍圖重測專區」及「重測便民服務查詢系統」查詢。

    地籍圖重測實地埋樁。（圖由屏東縣政府提供）

    地籍圖重測實地埋樁。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣推動地籍圖重測。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣推動地籍圖重測。（圖由屏東縣政府提供）

    地籍圖測量十分辛苦，測量人員必須帶著精密儀式出任務，連行動廁所也要準備。（記者羅欣貞攝）

    地籍圖測量十分辛苦，測量人員必須帶著精密儀式出任務，連行動廁所也要準備。（記者羅欣貞攝）

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