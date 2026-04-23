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    台東最美星空音樂會6/6起8場次 另有50場星空旅宿音樂會

    2026/04/23 11:37 記者黃明堂／台東報導
    台東縣長饒慶鈴（中）今天啟動最美星空星球。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（中）今天啟動最美星空星球。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府今天公布8場次星空音樂會，首場6月6日在東河鄉金樽陸連島沙灘揭開序幕，後續巡迴至卑南、關山、大武、成功及綠島等地，7月則於蘭嶼及長濱舉辦星空音樂體驗活動。今年也將串聯旅宿、導覽、藝文團體，首度推出「遍地星光計畫」，預計舉辦逾50場星空旅宿音樂會，並與小農合作推廣在地農產。

    今年星空音樂會將於6到8月舉行，今天在「就藝會」公布各場次時地及卡司陣容，並由縣長饒慶鈴、市長陳銘風、金峰鄉長蔣爭光等人共同啟動星球，並手繪星星。觀光處指出，今年8場次音樂會將融入「共創星空」互動機制，邀請現場民眾透過數位方式繪製星星，並於每場活動結束後彙整生成專屬數位星空海報，讓每場台東最美星空都留下獨一無二的集體創作記憶，也讓參與不只停留在欣賞，更成為共同完成台東夜空的一部分。

    此外，今年也首度推出「星兒點亮計畫」，結合公益參與機制，已於4月2日邀請星兒成為今年共創星空行動的第一批創作者，並且用他們創作延伸設計而成的特別版主視覺，化身為各式星空紀念品，於音樂會現場公益販售，讓大家可以用行動支持，實踐永續。

    此外，「台東最美星空」透過旅宿業者與藝文團體合作，推動可複製的星空音樂導覽活動模組，讓更多旅客在台東不同場域都能邂逅星空；同時也規劃星空品牌延伸與小農合作，結合低光害環境理念與在地農產，讓台東最美星空走向地方共好與產業連結，未來將結合音樂會預購機制，推出星空鳳梨釋迦禮盒，讓遊客品嚐台東最美星空迷人的酸甜風味。

    台東縣府今天公布最美星空音樂會8場次，並安排星空吹笛演奏。（記者黃明堂攝）

    台東縣府今天公布最美星空音樂會8場次，並安排星空吹笛演奏。（記者黃明堂攝）

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