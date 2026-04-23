被問進口馬鈴薯 侯友宜：國內外食材市府均嚴格把關

近期美國進口馬鈴薯相關檢疫規定引起民眾的食安疑慮，行政院長卓榮泰承諾會「逐顆檢查」。新北市長侯友宜今（23）日在市政行程中受訪，被問及新北有何因應措施、營養午餐是否禁用美國進口馬鈴薯，侯友宜說，新北全力嚴格把關食安，最在意使用在地食材，且廠商要合格，每個步驟都嚴格做好管控機制，絕對不允許有任何食安問題出現。侯友宜指出，國內外食材市府都做好嚴格把關，讓孩子們吃得健康、安心，這是市府的責任。