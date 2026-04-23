馬祖8所國中小校長遴選5月下旬登場

連江縣115學年度國中小校長遴選作業，將於5月下旬登場。圖為連江縣中正國中小。（記者俞肇福攝）

連江縣政府教育處近日展開115學年度國中小校長遴選，為縣內8所國中小遴選新任校長。連江縣教育處長王禮民指出，遴選作業共分為兩階段進行，5月23日辦理第一階段遴選，5月30日辦理第二階段，並自115年8月1日起生效。

據了解，今年計有東莒國小校長劉碧雲、中正國中小校長林元忠申請退休；另外，東引國中小校長鄭子駿、敬恆國中小校長陳其俊為第一任，可參加連任遴選或轉任遴選，其餘國中校長或國小校長均為第2任，將要參加轉任遴選。

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校長遴選在為各校選拔優秀領導人才，遴選作業分為兩階段，第一階段遴選對象為連任、轉任校長，第二階段為新任校長。

教育處指出，參與遴選的學校共計8所，每校錄取1名，分別為國中小組（合計4名），分別為介壽國中小、東引國中小、敬恆國中小、中正國中小。國中（錄取1名）為中山國中。國小組（合計3名）：塘岐國小、仁愛國小、東莒國小。

遴選評分包含治校理念與方針、答詢與見解，現職校長另納入近3年成績考核。兩階段遴選總成績均需達75分以上始予錄取。正式錄取名單將於網頁公告並函知錄取人員，聘書由連江縣長王忠銘頒發，並自115年8月1日起生效。

連江縣115學年度國中小校長遴選作業，將於5月下旬登場。圖為連江縣介壽國中小。（記者俞肇福攝）

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