台中開車族兼用公共運輸比六都倒數第2 議員：對交通投下不信任票

施志昌（右）與林祈烽質疑大眾運輸兼用比六都倒數，市民已對台中交通投下「不信任票」。（記者蘇孟娟攝）

台中市年砸20、30億補助公車，另稱「YouBike 站點全國最多」，但市議員施志昌及林祈烽今指出，根據交通部統計去年「自小客車使用者兼用公共運輸工具」比例僅為32.7%，在六都中排名倒數第二，「雙10公車」與YouBike根本吸引不了開車族，市民已對台中交通投下「不信任票」；台中市交通局長葉昭甫指出，各區各有使用交通工具習慣不同，會研究調整大眾運輸服務。

施志昌指出，盧市府最愛標榜「雙10公車」政策與「YouBike站點全國最多」，但去年「自小客車使用者兼用公共運輸工具」比例僅為32.7%，在六都中排名倒數第二，盧市府「表面膨風」的大眾運輸政策，實質上根本對開車族毫無吸引力，「市民正集體放棄大眾運輸」。

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施志昌指出，交通局長葉昭甫曾以「公車乘客轉移至捷運與YouBike」的「替代論」來解釋公車運量下降，但兼用公共運輸比例並未增加，根本自相矛盾。

施志昌指出，市民兼用大眾運輸偏低的原因根本出在公車頻繁減班、脫班、捷運路網未健全，甚至大甲、大安、外埔等海線地區既無捷運，也無法靠YouBike騎20公里的長途通勤，公車又不便利下，只好被迫選擇騎車、開車，只有市府還在對「雙10公車」與YouBike的「虛胖」數字「自我感覺良好」。

施志昌指出，32.7%的數據根本是市民已對台中交通投下「不信任票」，促重新檢視公車路網整合，加強捷運沿線公車轉乘規劃，保障「非捷運區」（如海線）的班次品質，擴大偏鄉「小黃公車」與「幸福巴士」的覆蓋率。

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