為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    阿里山慈雲寺多花紫藤滿開 宛若花瀑迎賓

    2026/04/23 11:26 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山慈雲寺多花紫藤超長的花序宛若瀑布般壯觀。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤超長的花序宛若瀑布般壯觀。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區櫻花最後一棒的普賢象櫻已經進入尾聲，只剩少許的花朵，目前由滿開的多花紫藤撐場，不過氣象預報今天午後開始變天，將會出現明顯降雨，多花紫藤是否禁得起風雨摧殘有待觀察。

    「阿里山達人」黃源明指出，今年慈雲寺的多花紫藤花期和去年相比，大約提早了1週左右，花況依舊美麗如昔，不過據禪寺師父表示，每年多花紫藤即將盛開前，台灣獼猴都會從樹上空降到禪寺屋頂，然後從紫藤花園上方入侵，其他戶外景點的多花紫藤花苞，有很多都被台灣獼猴取食，慈雲寺也不例外，今年靠近邊緣處出現了一片空檔，就是獼猴取食留下的痕跡。

    黃源明表示，阿里山的多花紫藤和瑞里的紫藤花季不同，花序特別長串，禪寺師父表示最長的花序可以來到135公分，平均也有120公分左右。當慈雲寺的多花紫藤滿開時，就像整片的紫藤花瀑布般壯觀，雖然禪寺花園的規模不大，但這種小而美的景致，卻是阿里山獨有。

    黃源明說，穿越慈雲寺多花紫藤花園入口，可見一串風鈴懸掛在多花紫藤旁，當清風吹拂，風鈴響起陣陣鈴聲，紫藤花們也跟著搖曳生姿，成串的花序有如音符般，在阿里山的紫藤花園中，吹送著陣陣樂音。

    阿里山慈雲寺多花紫藤滿開的美麗花況。（圖由嘉義林業分署提供）

    阿里山慈雲寺多花紫藤滿開的美麗花況。（圖由嘉義林業分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播