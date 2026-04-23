阿里山慈雲寺多花紫藤滿開 宛若花瀑迎賓

阿里山慈雲寺多花紫藤超長的花序宛若瀑布般壯觀。（圖由嘉義林業分署提供）

阿里山國家森林遊樂區櫻花最後一棒的普賢象櫻已經進入尾聲，只剩少許的花朵，目前由滿開的多花紫藤撐場，不過氣象預報今天午後開始變天，將會出現明顯降雨，多花紫藤是否禁得起風雨摧殘有待觀察。

「阿里山達人」黃源明指出，今年慈雲寺的多花紫藤花期和去年相比，大約提早了1週左右，花況依舊美麗如昔，不過據禪寺師父表示，每年多花紫藤即將盛開前，台灣獼猴都會從樹上空降到禪寺屋頂，然後從紫藤花園上方入侵，其他戶外景點的多花紫藤花苞，有很多都被台灣獼猴取食，慈雲寺也不例外，今年靠近邊緣處出現了一片空檔，就是獼猴取食留下的痕跡。

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黃源明表示，阿里山的多花紫藤和瑞里的紫藤花季不同，花序特別長串，禪寺師父表示最長的花序可以來到135公分，平均也有120公分左右。當慈雲寺的多花紫藤滿開時，就像整片的紫藤花瀑布般壯觀，雖然禪寺花園的規模不大，但這種小而美的景致，卻是阿里山獨有。

黃源明說，穿越慈雲寺多花紫藤花園入口，可見一串風鈴懸掛在多花紫藤旁，當清風吹拂，風鈴響起陣陣鈴聲，紫藤花們也跟著搖曳生姿，成串的花序有如音符般，在阿里山的紫藤花園中，吹送著陣陣樂音。

阿里山慈雲寺多花紫藤滿開的美麗花況。（圖由嘉義林業分署提供）

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