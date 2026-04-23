南港高中爆多例水痘未停課！學生憂擴散 議員批市府不積極

南港高中爆多例水痘未停課。（翻攝南港高中臉書）

台北市南港高中傳出疑似8例水痘確診，有學生在社群平台Threads發文表示，4月1日開始就出現第一例水痘案後，連續數天都有學生確診，不滿學校沒有停課，只是怕麻煩。對此，台北市衛生局表示，截至23日通報人數共4位，目前個案皆在家休息，水痘非法定傳染病尚無強制停課規定。議員陳宥丞直批，市府應積極回應，不該等到學生陳情才有動作。

學生發文控訴，南港高中在4月1日出現了第一例的水痘，4月3日到6日的清明連假出現第二例，後續4月16日有兩位同學發現起紅疹也當天回家，雖然學校當天已用紫光燈消毒，但到了4月18到19日假日又多兩例，20日又多一例，早上有來學校、下午返家，到22日又多了兩例出現症狀，但還沒確定。

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學生表示，生氣的點是20日的個案，同學發現手上起紅疹，健康中心阿姨卻說要在觀察1至2天，而且沒有讓學生回家，是學生覺得這樣不妥才自行回家；20日當天學生們有向學校反應為什麼不停課，學校的回答是要再開會，結果開會討論的方案竟然是宣導衛生教育，而且說人數沒有達標不能停課？要一天出現3到4個案例才能停，學校只說要多洗手、戴口罩，學校並沒有給防疫假，請假只能請事假，質疑不合理。

學生直言，全班33人，有8人確診，都超過1／4了還不停課？學生都知道水痘的潛伏期很長10到21天，難道學校不知道嗎？如果知道為什麼不停課？這樣只是會讓他覺得「學校只是在嫌麻煩不想停課而已。」

對此，衛生局指出，4月17日接獲第1起通報，20日新增2例，22日新增1例，截至23日通報人數一共4位，目前個案皆在家休息，衛生局已於21日派案疫調，22派案加強衛教宣導。

衛生局表示，依據北市各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定，為防範學生交互傳染擴大流行，應要求學生於皮疹一出現後至少應停止上學7天（含假日），或至所有病灶完全結痂變乾為止，水痘非法定傳染病尚無強制停課規定。

議員陳宥丞指出，今天網路上學生匿名的陳情，跟實際上通報有出入，第一個是數字上不同，第二個通報時間點上的不同，今天教育局、衛生局的回覆提及，4月17日接獲第1例，截至今天為止共接獲4例，但是直到昨天才做疫調、衛教的宣導，每天都有個案發生，第一線團隊應及早應對，要求教育局、衛生局要做出通盤的檢討。

陳宥丞說，面對孩子上學要8小時，用餐都在同個空間，家長一定相當擔憂，同學們自己也很擔心，目前狀況都還在學校跟行政機關的掌控範圍，但是這樣的恐慌可以及早去防範，雖然水痘不在法定傳染病的範圍，但是他有「校安通報」的事實，當下就要做行政程序，不該讓破窗效應發生，政府要積極回應，不該等到學生陳情後才有反應。

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