導入透地雷達精準修復 高雄苓雅光華一路全面更新

高雄苓雅區光華一路完成全面更新。（工務局提供）

高雄市政府動用透地雷達為道路健檢，包含孔蓋調查後下地減量、涵管脫節或孔隙等誘發路面下陷可能的精準修復，完成苓雅區光華一路更新計畫。

光華一路連結苓雅、新興、前鎮等三區通行往來，且串聯台1線民族路及捷運橘線中正路，沿線鄰近文化中心、自來水公園、四維國小、復華中學、四維行政中心、光華商圈等重要場域，周邊為住宅及商業區，長期交通流量大，路面已有皸裂老化，需重新刨鋪改善。

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工務局長楊欽富指出，為強化用路品質，市府於施工前先由水利局進行透地雷達「診斷」，完成地下檢測與修復後，道路養護工程處再進場刨鋪翻新路面，配合交通局規劃同步增設左轉車道，行車更安全順暢。

道工處說明，光華一路改善範圍自三多二路至五福一路，改善面積約2萬3000平方公尺，藉由道路改善「預防健檢」，包含孔蓋調查後下地減量、透地雷達及AI檢測，鎖定箱涵破損、涵管脫節或孔隙等誘發路面下陷的高風險熱區並精準修復，確保新鋪道路不因下方結構問題而短期內再次損壞，大幅提升路面平整度及耐久性。

此外，這次選用低碳排的再生瀝青混凝土換新路面，並配合交通局設計重整標線，包含調整車道、增繪路面邊線、更新行穿線及槽化線、重要路口（三多、四維、青年、五福）設置附加左轉道並實施左轉保護時相，透過導引、分流方式，打造人車友善和諧的通行空間。

工務局動用透地雷達檢測光華一路地下可能滲漏處進行精準修復。（工務局提供）

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