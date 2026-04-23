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    社工是孩童保證人？ 石崇良：明邀法界討論 應參考醫糾認定標準

    2026/04/23 11:07 記者林志怡／台北報導
    立法院衛環委員會，衛福部長石崇良備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院衛環委員會，衛福部長石崇良備詢。（記者王藝菘攝）

    剴剴案社工遭法院以當事社工「自願承擔保護義務等保證人地位」為由，以過失致死遭判刑2年，引發社工界反彈，更於昨日集結1600人赴行政院表達訴求。衛福部長石崇良表示，社工司將於今日與社工團體對話，並於明日與法界釐清相關見解，後續會考量可行做法，確保社工執行業務沒有後顧之憂。

    「社工與醫事人員相同，都在救死扶傷、本於助人的心提供服務，過程中難免會出現不如預期的結果，但以結果來反推過程也不見得公平。」石崇良說，過去醫事人員也曾因為醫療糾紛感到困擾，因此修訂「醫療法」第82條，明定醫事人員僅在「故意或違反醫療上必要之注意義務且逾越合理臨床專業裁量」的情況下，才要負擔民事或刑事責任。

    石崇良認為，社安網的社工個人責任認定應該採取相同的標準，以故意、過失且違反注意義務與違反專業考量來衡量，系統也會參考案件經驗檢討改善，避免類似的事情重複發生，且衛福部記取事件教訓，進行「兒童及少年福利與權益保障法」大幅度修正，相信審查過程中會有更多討論與改善強化。

    然而，國民黨立委王育敏擔憂，社工在第一線承擔支持案家的壓力，尤其兒保社工等需要直面高風險家庭，即使前一刻孩子還安好，也無法確保接下來不會突生變故，在司法體系不了解社工工作的情況下，法院動輒把社工推上保證人的位置，如此沉重的代價之下，恐讓有意擔任社工的人卻步。

    石崇良回應，今日下午衛福部社工司將舉行「公私部門協力穩定社工人力座談會」，並邀請社工團體與會，明日也會針對法律相關議題進行討論，並有邀請法務部等單位與會；對此王育敏進一步要求，司法體系、法務部、司法院等應有代表出席該次會議。

    國民黨立委陳菁徽質詢時則詢問，衛福部是否認為社工是每個孩童的「保證人」？對此石崇良強調，衛福部會做所有社工的後盾，但法律見解上，法院提出這樣的說法，明天會在會議上與各方進行討論。

    陳菁徽進一步指出，社工希望衛福部作為主管機關，可以清楚定義「社工」的工作範圍、需要做到什麼程度，並詢問衛福部在相關會議後，何時可以給予社工相關說法？石崇良則回應，今明2天會議後，衛福部會釐清應該做出什麼樣的規範、解釋或修法作為，確保社工執行業務沒有後顧之憂。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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