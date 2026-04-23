路口會發光！ 南市智慧行穿線爆紅引熱議

台南試辦智慧警示系統提升行人路權引關注。（南市交通局提供）

為改善行人路權並提升路口交通安全，台南市於歸仁區2處、安平區及鹽水區各1處路口導入智慧化警示系統試辦。系統透過資通訊設備即時偵測行人動態，並結合警示燈號、電子看板與聲光提示，提醒駕駛人與行人彼此注意，近期也在網路社群引發高度討論。

市議員穎艾達利Ingay Tali今（23）日於市議會質詢指出，此類設施確實有助提升行穿線辨識度，讓駕駛與用路人更容易注意到行人動線，但也引發另一個焦點，外界俗稱的「行人帝王條款」，若行人未依規定通行，恐增加交通風險，市府是否同步強化對行人的提醒與管理機制，值得進一步檢討。市議員林依婷則建議行穿線以燈光投射方式明顯，除了大路口之外，人潮聚集的地方也可評估試辦。議員李宗霖則質詢提到未來採用價格會不會很高。

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對此，交通局長王銘德表示，目前有3家廠商提出試辦方案，由市府提供場域進行測試驗證，主要目的在於強化駕駛行經行穿線時的注意義務，並非取代原有法規責任，相關措施仍應回歸《道路交通管理處罰條例》規範。

王銘德指出，此次試辦重點在於蒐集實際數據，例如轉彎車輛是否有明顯減速、事故風險是否降低等，後續將透過觀察與驗證評估成效，決定是否擴大推動，由於地點測試中被民眾發現而引發討論。目前因為是廠商試驗免費，至於未來價格，廠商有提供一個商業價格供評估。

智慧路口試驗蒐集數據評估效益。（南市交通局提供）

市議員穎艾達利Ingay Tali今（23）日於市議會質詢指出，若行人未依規定通行，恐增加交通風險，市府是否同步強化對行人的提醒與管理機制，值得進一步檢討。（擷自南市議會質詢畫面）

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