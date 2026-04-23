改善豐原定點垃圾收集及停車問題 將優先規劃鄰近公有地

台中市議員張瀞分（前左二）相關單位會勘，以改善豐原區定點收集垃圾的問題。（涂力旋提供）

豐原區日間與夜間定點垃圾服務密集，隨著民眾生活型態轉變，因各定點垃圾收集出現空間不足與車輛違規停放情形，台中市議員張瀞分今天邀集相關單位會勘，檢視豐原清潔隊周邊環境，將研議利用鄰近公有土地規劃交通動線與停車，期兼顧民眾丟垃圾便利性的同時，也能符合法規並改善違停問題。

張瀞分表示，豐原清潔隊所在的田心路僅為雙線道，道路空間狹小，每遇垃圾丟棄開放時間，導致交通與停車問題交織，因此協調鄰近水利用地研議租用可行性，盼透過空間整合，從根本改善違規停車亂象。

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此外，張瀞分也與豐原區社皮里長涂力旋共同盤點多處定點垃圾收集點，包括南村路夜間定點及怡然園前日間定點等，逐一檢視現況問題，並提出包括優化動線、調整空間配置及尋找替代場址等多項改善方案，期望由點到面逐步提升整體環境品質，同時請清潔隊增設夜間的警示燈誌，強化清潔隊員的安全。

涂力旋表示，垃圾處理是市民日常生活中不可或缺的一環，完善的空間與順暢的動線，不僅提升民眾使用便利性，更是保障清潔隊員作業安全的重要關鍵，未來也將持續與各單位合作，從基層需求出發，推動更完善的公共服務環境。

豐原區清潔隊前面的田心路道路狹窄，定點收集垃圾常造成停車等交通問題。（涂力旋提供）

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