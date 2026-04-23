南投經濟弱勢就醫補助上路 每人每年最高3萬元

南投提供經濟弱勢民眾就醫補助，每人每年最高補助3萬元。（圖由南投縣衛生局提供）

鑑於部分弱勢家庭在面對疾病時，往往因醫療費用負擔沉重而選擇延後或放棄治療，不僅影響個人健康，也可能延誤就醫，南投縣政府開辦「經濟弱勢就醫補助計畫」，針對低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢民眾，提供醫療費用補助，每人每年依據實際費用核銷最高補助3萬元。

南投縣衛生局表示，家住偏遠山區的陳姓婦人，從事臨時清潔工作維生，加上獨自扶養一名就讀國中的孩子，導致收入不穩定。前些日子因持續腹痛影響生活及工作，但考量醫療費用負擔，遲遲不敢就醫，在社工與轄區衛生所轉介下，陳婦成功申請經濟弱勢就醫補助，順利完成相關檢查與治療，讓身體狀況得到改善，也減輕家庭經濟壓力。

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衛生局指出，這項就醫補助計畫補助項目包括健保欠費、健保部分負擔、住院膳食費及偏遠地區交通費等，每人每年依據實際費用核銷最高補助3萬元，並結合醫療院所、社工及13鄉鎮市衛生所，提供適切的醫療協助與關懷，讓弱勢族群在健康照護上獲得更多支持。

南投經濟弱勢就醫補助項目與金額。（圖由南投縣衛生局提供）

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