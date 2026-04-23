遠雄推永續教科書 閒置空間變身SDGs教材

建築前身游泳池經保留再利用，延續原有場域尺度與流動動線，透過重新設計轉化為兼具休憩與交流功能的開放式共享場域。（遠雄提供）

全球永續發展受到疫情、與地緣政治衝突挑戰，遠雄集團響應「2026地球解方永續設計行動年會」，攜手5% Design Action推動「永續教科書計畫」，以集團總部最具代表性的實踐場域—BEONE未來共生基地為核心，透過既有空間活化與建材再造，重新定義建築與環境的價值，並將經驗轉化為可應用於教育體系的學習內容，分享給全台校園。

「永續教科書計畫」以遠雄「BEONE未來共生基地」為案例，該基地由舊有SPA與健身俱樂部活化再生而成，保留原有結構的前提下，透過建材再利用與永續設計，結合藝術與文化轉譯，重新詮釋建築與環境的共生關係；透過實務經驗，轉化為符合學校教學需求的「永續教科書」，協助學生理解循環經濟如何在真實生活與城市中運作，並建立可被教育體系長期使用的示範模式。

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遠雄集團永續長暨遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽指出，相較全面拆除重建，保留且再利用既有空間，其實技術與工法上更具挑戰，BEONE不只是一個場域，更是一套可被學習與複製的永續教育模型，不只把永續做成教材，更希望學生能真正動手實踐，從觀察到改造，再延伸至日常生活。

遠雄指出，遠雄「永續教科書」教案於4月完成製作，並上架至地球解方平台，透過教育系統擴散至全台校園，提供全台學校免費下載應用，讓企業永續實踐走入課堂。除將教案內容擴散至超過200位關注永續議題的專業教師社群，更將與10所永續同行學校共同合作，實際將教案內容應用於校園教學，讓永續從知識邁向實踐，成果還將納入康軒SDGs推廣平台，讓永續教育從單一案例走向標準化教材。

牆面以再生塑料打印成3D列印牆，結合由廢棄石材、木材邊料、聚乙烯廢料所組成的家具，打造兼具展示與交流的場域，體現再生與空間共用的永續理念。（遠雄提供）

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