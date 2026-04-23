aespa演唱會撞期漢光演習 他二創爆紅歌曲讓網友笑翻：被祥德OA洗腦

網友將先前總統賴清德在球場大喊「AAOA」口號與aespa歌曲〈Supernova〉剪接在一起，看似突兀卻又洗腦的短片意外引發網友熱議，並紛紛笑稱「留友看賴祥德OA」。（圖擷自threads）

南韓人氣女團aespa近日宣布將展開世界巡演，海外首站來到台灣，有網友在社群哀號稱「aespa撞期漢光演習、我該拿什麼撐下去」，結果引來網友將先前總統賴清德在球場大喊「AAOA」口號與aespa歌曲〈Supernova〉剪接在一起，看似突兀卻又洗腦的短片意外引發網友熱議，並紛紛笑稱「留友看賴祥德OA」、「沒想到祥德會有這樣連動」。

SM娛樂旗下人氣女團aespa公布演唱會消息後，有網友在threads上貼出私訊總統賴清德的截圖，內容提及「總統好，想請問你對於aespa撞期漢光演習有什麼看法，winter（aespa成員）是我的精神支柱，我不知道那段時間我該拿什麼撐下去」。

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後續在該文底下有網友發文稱「我絕對不會屈服 OA」並貼出創作影片，內容將aespa演唱其爆紅歌曲〈Supernova〉的部分片段，跟先前總統賴清德在球場大喊「AAOA」口號的短片剪接再一起，讓本來就洗腦的旋律搭上賴清德不斷「OA」，意外引來大批網友留言表示「留友看」。

細看網友紛紛笑回「留友看，AAOA～」、「少了AA只有OA」、「我真的要瘋」、「Repeat 了五分鐘，被OA洗腦」、「笑死⋯是這樣應援的嗎」、「有夠洗腦的」、「到底為何我一直重複看」、「留友看，不能只有我被攻擊（？」、「原來韓團的終點是賴主席嗎」。

後續原PO也留言直呼「大家笑笑就好嘿，我怕總統府跟SM的法務蠢蠢欲動，謝謝大家這麼捧場，真的想不到這篇會爆」。

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