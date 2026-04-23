教育部：高中免試入學就學區變更開放申請至4月30日

教育部今日說明，高中免試入學就學區變更開放申請今起至4月30日。（記者林曉雲攝）

為協助學生適性入學並兼顧就近就學需求，教育部今（23）日宣布，115學年度高中免試入學變更就學區申請，自今日至4月30日開放受理，符合搬家遷徙、跨區就學或原就學區未設置適合科別等條件的學生，可提出申請，確保升學選擇更具彈性。

教育部國教署組長葉信村說明，應屆國中畢業生須上網填寫申請表，並檢附相關證明文件，向就讀國中提出申請；非應屆畢業生、具同等學力資格者，以及就讀海外台灣學校或中國台商學校的學生，則須直接向欲變更的就學區免試入學委員會申請。所有申請案件將於5月18日前完成審查，並以書面通知結果。

請繼續往下閱讀...

葉信村指出，經核准變更就學區後，學生報名方式將改為個別報名，需自行留意變更後就學區內各校招生資訊，包括招生名額、比序項目及志願選填方式等，並掌握各項重要時程，以免影響升學權益。相關資訊可至各就學區免試入學委員會網站或「國中畢業生適性入學宣導網站」查詢，紙本簡章也已同步提供。

葉信村提醒，學生在選填志願時，應參考生涯發展紀錄手冊與生涯規劃，並結合學校輔導建議，與導師及家長充分討論後審慎決定。115學年度免試入學將於7月7日放榜，7月9日辦理報到，學生應提早規劃升學方向，順利銜接高中階段學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法