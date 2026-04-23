牌照稅繳納期限4/30截止 逾期最高加徵10％滯納金

使用牌照稅繳納期限，即將於4月30日截止。（資料照）

115年使用牌照稅繳納期限即將於4月30日截止，南投縣稅務局提醒民眾，逾期繳納使用牌照稅，每逾3日加徵1%滯納金，最高加徵至10%。若滯納期滿，即限繳截止日次日起30日後仍未繳清稅款，經查獲行駛或停放公共道路，每次查獲處以本稅的0.3倍或0.6倍罰鍰，累計裁罰最高至0.9倍。

南投縣稅務局表示，使用牌照稅在繳納期間屆滿後3日即5月3日前，除可在代收稅款金融機構繳納，也可選擇以信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、電話語音及行動支付等方式繳納稅款，稅額3萬元以下，則可透過萊爾富、全家、統一、來來（OK）等便利商店繳納。

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稅務局指出，為方便民眾繳納稅款，該局於繳稅期間除實施「中午不打烊」措施外，另4月22日至4月30日上班時間並延長至下午6點止。如果未收到或遺失使用牌照稅稅單，請儘速向該局及所屬埔里、竹山分局或南投監理站、埔里監理分站申請補發，也可以電話、書面、傳真、網路等方式申請補發，稅務局免費服務電話0800-496969。

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