去年逾1.4億人次進圖書館 心理療癒與AI書籍成潮流

國家圖書館今日公布「2025年台灣閱讀風貌」。（記者林曉雲翻攝）

國家圖書館今（23）日公布「2025年台灣閱讀風貌」，顯示全國公共圖書館在數位轉型與空間升級推動下，閱讀參與與資源使用持續成長，成為支撐全民學習與促進知識平權的重要文化基礎設施。統計指出，去年全國公共圖書館進館人次突破1億4600萬，較前一年增加1500萬人次，年成長達11.41%，顯示民眾使用圖書館的需求明顯提升。

國圖圖書館事業發展組主任呂寶桂分析閱讀內容方面，民眾興趣呈現「心理療癒、科技應對與高齡思維」3大趨勢。語言文學類以日系療癒小說最受歡迎，占榜11席，反映讀者透過閱讀尋求情緒安定；學習與知識管理類書籍亦成主流，「如何閱讀一本書」累計入榜10次，「被討厭的勇氣」更5度蟬聯榜首，顯示自我成長與心理調適需求強烈。此外，AI相關書籍在自然科學類中占比近3分之1，社會科學類則由投資理財轉向退休規劃與高齡生活議題，反映社會結構變遷。

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在服務面向上，全國累計辦證數達2289萬張，成長2.14%，其中「一證通閱」制度突破行政區域限制，促進跨縣市資源共享，提升整體服務便利性。國圖指出，圖書館已不再只是典藏書籍的場域，而是整合實體與數位資源的學習平台，深化民眾日常生活中的知識取得。

從閱讀型態觀察，紙本與數位閱讀呈現互補趨勢，去年紙本圖書借閱維持穩定，電子書借閱量則持續維持高峰；同時，數位服務使用量突破11億次，年增24.04%，顯示圖書館透過數位平台有效突破時間與空間限制，提升服務可近性，讓學習更加便利。

在硬體發展方面，多座新建圖書館陸續啟用，包括台中綠美圖新總館、桃園青埔智慧科技分館及雲林麥寮智慧圖書館等，台東縣立圖書館新總館也將於近期開館，持續強化公共圖書館服務量能。國圖表示，透過空間優化與數位服務並進，公共圖書館正逐步縮短城鄉差距，提升全民閱讀機會。

國家圖書館強調，未來將持續推動閱讀服務創新，結合科技應用與跨域資源，讓圖書館成為全民終身學習的重要據點，並在促進知識平權與社會流動上發揮更關鍵的角色。

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