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    首頁 > 生活

    苗栗社大春季系列講座 4梯次帶領民眾探尋山野故事

    2026/04/23 10:11 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗社區大學春季系列講座，27日至30日將舉辦4梯次活動，帶領民眾探尋山野故事。（圖由苗栗社大提供）

    苗栗社區大學春季系列講座，27日至30日將舉辦4梯次活動，帶領民眾探尋山野故事。（圖由苗栗社大提供）

    苗栗社區大學多年來持續關注山林保育，透過守護古道等行動走入環境現場。今年春季班社大週以「山野是一所學校」為題，將於27日至30日推出4梯次系列講座；帶領民眾走進竹南、苗栗、苑裡及頭份等社區，邀請多位深耕鄉土的實踐者分享自然教育、生態實踐及風土生活。

    苗栗社區大學指出，自創辦以來，始終秉持「終身學習」、「公民社會」、「社區永續發展」3大理念，致力於深耕地方教育並強化社區凝聚力。為響應政府推動環境教育與公民參與，每年均規劃多元形式的學習活動，期能引導縣民提升現代公民素養，實踐對土地的關懷。

    苗栗素有「山城」之稱，山林、埤塘與田野不僅是地景，更是與地方生活息息相關的生命場域。這次講座27日竹南場由「山小學」創辦人邱樹杰與彭思瑋談自然教育；28日苗栗場由「野境螢光」創辦人呂俊緯分享回鄉實踐；29日苑裡場由資深研究員王正安細說「田鱉米」背後的生態守護故事；30日頭份場則由吳啟新老師帶領民眾看見社區野地的生命力。

    苗栗社大誠摯邀請民眾一起走出戶外與走進講堂，透過實踐者的經驗分享，在山野這所學校中重新發現家鄉的生命力，迎接人與自然共融的新契機。報名電洽：037-338821（苗栗校區）。

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