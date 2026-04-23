改衣、手作、美食全包 台南「日日好市」每週三開張

民眾駐足參觀攤位，感受好好市集的溫暖氛圍。（圖由南市社會局提供）

南市持續推動「婦女經濟培力」，今年以「日日好市」為名再度推出，延續去年的「好好市集」成果，打造一個讓女性品牌發光的實體平台。市集內容涵蓋手作美食、創意小物及衣物修改等多元服務，展現女性在生活創意與市場發展上的潛力。

社會局表示，「日日好市」延續去年推動經驗，透過完整的培力機制，從品牌建立、商品設計到實際展售，一步步陪伴婦女走進市場。參與者不僅能在實作中累積經驗，也能逐步建立穩定收入來源，朝經濟自立邁進。活動後更安排交流與回饋機制，讓每一次擺攤都成為優化與成長的機會。

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市集目前固定於每週三上午10時至下午2時，在社會福利綜合大樓1樓公共空間設攤，採「微型化」與「深度陪伴」模式，每週邀請婦女福利服務中心培力的女性品牌輪流參與。透過持續性的曝光與互動，不僅提升品牌能見度，也讓女性在過程中逐步建立信心與人際支持網絡。

社會局長郭乃文指出，「日日好市．好好市集」不只是單純的展售平台，更重視女性在創業過程中的自我實現。透過反覆嘗試與修正，降低創業風險，並在交流中累積經驗與能量，讓更多婦女有機會發展屬於自己的事業。

實際活動也獲得民眾熱烈回響，不少人表示市集規模精緻、內容多元，能1次接觸到具有溫度與故事的品牌。社會局強調，未來將持續透過陪伴與資源挹注，協助女性品牌穩健成長，擴大女力經濟影響力，邀請民眾每週三來走逛，用行動支持在地女性創業，一起見證女力綻放。

好好市集品嚐現場手沖咖啡。（圖由南市社會局提供）

好好市集特色攤商，提供衣物修改服務。（圖由南市社會局提供）

民眾熱情參與好好市集互動熱絡。（圖由南市社會局提供）

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