桃市招募「平鎮女路」導覽員 即起開放報名

桃園市北區婦女中心招募「岡好有妳，異域女子路」平鎮女路導覽員。（圖由桃園市北區婦女中心）

桃園市北區婦女中心規劃招募15位「岡好有妳，異域女子路」平鎮女路導覽員，盼讓民眾藉由微旅行導覽，更深入了解平鎮龍岡的文史脈絡與性平概念，有意成為導覽員者，即起可上網（https://reurl.cc/K23vlq）報名，通過考核與相關規範，將獲頒導覽員聘書並成為未來走讀活動的導覽師資。

北區婦女中心人員表示，歡迎對平鎮龍岡女路導覽培訓有興趣，且能參與所有課程的民眾報名招募活動，將優先錄取居住於龍岡地區、二次就業女性；獲錄取者出席課程15小時將取得「上課時數證明」，出席課程18小時以上能取得上課時數證明並可參加導覽試講考核；通過導覽員考核並完成年度合作導覽1場、觀摩3場等規定者，將獲頒女路導覽員聘書，成為正式導覽員。

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培訓課程從5月14日起連續4個週四舉辦，課程內容包括「探索龍岡在地女性的生命故事與文化記憶」、「龍岡文史簡介及女路景點及故事介紹」等，6月18日辦理「導覽員考核」，民眾若想了解活動內容，可洽詢桃園市北區婦女中心，電話03-3648213。

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