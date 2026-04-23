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    首頁 > 生活

    卓榮泰承諾馬鈴薯「逐顆檢驗」 石崇良揭邊境管理做法

    2026/04/23 09:59 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良。（記者林志怡攝）

    近期美國進口馬鈴薯相關檢疫規定引起民眾對食安的疑慮，行政院長卓榮泰承諾會「逐顆檢查」，但外界質疑，衛福部食藥署僅在邊境採取抽驗措施，與卓的說法存在出入。對此衛福部長石崇良澄清，食藥署確實在邊境採取抽驗做法，卓榮泰所指的應是農業部所主責的邊境檢疫工作內容。

    卓榮泰承諾，會對進口馬鈴薯「逐顆檢查」更進一步引發討論，不只立委批評加重基層工作負擔，更有網友試算後發現，若真要逐顆檢查整個貨櫃的馬鈴薯，一個貨櫃就需要6天多的時間處理，就算馬鈴薯原本沒有發芽，檢查完也已經發芽了。

    此外，部分評論質疑，目前食藥署的邊境檢驗採取抽驗做法，形同打臉卓榮泰「逐顆檢查」說法。對此石崇良解釋，進口食品在邊境需經過「檢疫」與「檢查」等關卡，而食藥署僅是主責其中的「檢驗」部分。

    石崇良解釋，食藥署會依據輸入來源國、產品品項風險，採取不同比例的抽驗措施，一般風險為2至10%，過去有多次不合格情況則調升至20至50%，持續有不合格情況出現，則調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

    另石崇良指出，以加工馬鈴薯為例，抽驗項目包括殘餘農藥、重金屬、龍葵鹼等，且進口食品經食藥署檢驗後，若發現有檢驗項目不合格情況，一律整批退運銷毀。

    石崇良也提到，因龍葵鹼濃度高低確實與發芽與否沒有絕對關聯，因此食藥署在食安標準上，並非以「發芽」為判斷依據，而是從檢驗濃度來確認。

    至於卓榮泰所提「逐顆檢查」進口馬鈴薯一事，石崇良澄清，卓榮泰所提逐顆檢查應不是指稱食藥署的「檢驗」方面，應是指農業部所主責的「檢疫」項目，農業部會在產品輸入時，進行外觀檢視，並排除潛在病蟲害風險。

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