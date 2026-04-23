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    台南運河百年「大員盛場市集」4/25再升級 集章優惠串聯巷弄名店

    2026/04/23 09:39 記者洪瑞琴／台南報導
    台南運河百年展演與主題市集，吸引民眾漫逛悠閒。（記者洪瑞琴攝）

    台南運河百年展演與主題市集，吸引民眾漫逛悠閒。（記者洪瑞琴攝）

    「運河百年系列」活動持續加溫，其中主打吃喝玩樂一次滿足的「大員盛場市集」，結合在地明星店家推出超值優惠，邀請民眾走進台南運河畔，來一場好吃、好逛、好買的城市市集體驗，第2波優惠也將於4月25日正式登場。

    經發局長張婷媛表示，這次以「運河100玩轉台南」為主軸，活動不再侷限於安平區，第2波優惠更延伸至不同區域巷弄，打造跨區串聯的探索體驗。活動期間推出「1購2集3送」消費集章機制，串聯在地店家與市集品牌，民眾只要邊逛邊消費、完成集章任務，就能兌換限量好禮，增添參與樂趣，也進一步活絡地方經濟。

    活動亮點之一，是將市集與運河景觀結合，打造充滿生活感的特色場域。民眾可沿著運河散步，欣賞沿線光環境藝術裝置，感受白天與夜晚截然不同的城市風貌。此外，也規劃每週不同主題市集，並穿插微型市集，讓整體活動更具變化與驚喜。

    自4月25日起，活動將串聯安平及台南多家人氣店家同步推出集章活動，完成指定任務即可兌換紀念小禮，一起為運河百年留下美好回憶。經發局指出，大員盛場市集就像整體活動的「黏著劑」，串接光影展演、城市漫遊與在地品牌，從運河沿線一路延伸至城市角落。

    此外，4月25日也將迎來運河百年主軸活動，並持續延伸至5月3日的紀念展，從白天到夜晚、從市集到展演，精彩不間斷。邀請全國民眾走進臺南，一同「玩轉運河100」，感受這座城市百年水岸所累積的文化魅力與創新活力。

    大員盛場的微型市集促成異文化交流，讓外國朋友親口品嚐台灣在地美食小吃。（南市經發局提供）

    大員盛場的微型市集促成異文化交流，讓外國朋友親口品嚐台灣在地美食小吃。（南市經發局提供）

    運河光環境營造浪漫迷魅水岸。（記者洪瑞琴攝）

    運河光環境營造浪漫迷魅水岸。（記者洪瑞琴攝）

    暮色中的運河畔與大員盛場市集，散發城市幸福感。（南市經發局提供）

    暮色中的運河畔與大員盛場市集，散發城市幸福感。（南市經發局提供）

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