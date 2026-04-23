健康美味外銷！番路鄉青心烏龍茶拉麵 入菜星國米其林餐廳

米其林餐廳新加坡瓊榮記海鮮4月22日舉辦「阿里山青心烏龍茶拉麵入菜」記者會。（番路鄉農會提供）

米其林餐廳新加坡瓊榮記海鮮4月22日舉辦「阿里山青心烏龍茶拉麵入菜」記者會，透過產品展示與料理應用，向當地市場介紹台灣高山茶的多元價值。現場有富淯公司總經理林仕凱、瓊榮記海鮮董事長劉健文、台南市長黃偉哲、嘉義縣政府副縣長劉培東、嘉義縣農業處副處長李建霖、番路鄉農會總幹事趙幸芳與多家新加坡餐飲界代表，展現跨國合作的成果。

瓊榮記海鮮為強化市場接受度，餐飲團隊結合新加坡經典風味，開發三道創新料理，包括「辣椒蟹肉烏龍茶麵」、「南洋風味乾炒海鮮烏龍茶麵」及「醬油肉碎烏龍茶麵」，以茶香平衡整體風味、提升料理層次。

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趙幸芳表示，這次主打產品「阿里山青心烏龍茶日曬手感拉麵」，在製程上將原片茶葉研磨為細緻粉末，並直接揉合於麵體之中，使茶香融入麵條本質，而非透過外加調味呈現。該製程不僅保留茶葉原有風味，也讓產品在烹調過程中能穩定釋放茶香，呈現自然且具層次的風味表現。

趙幸芳說，這次合作特別感謝嘉義縣政府農業處推動嘉義優鮮品牌長期輔導，及富淯公司協助媒合，促成產品順利進入新加坡市場，並經KEK團隊多次測試與調整後導入當地料理應用，雙方已建立穩定合作基礎，並朝持續深化通路合作方向推進。

劉培東表示，嘉義優鮮透過整合行銷與通路拓展，持續協助在地農產品進入國際市場，已逐步提升台灣農產在海外的能見度。此次以創新加工產品切入餐飲通路，提供不同於傳統銷售模式的發展方向，對農產外銷具正面助益。

米其林餐廳新加坡瓊榮記海鮮4月22日舉辦「阿里山青心烏龍茶拉麵入菜」記者會。（番路鄉農會提供）

嘉義縣副縣長劉培東出席「阿里山青心烏龍茶拉麵入菜」記者會。（番路鄉農會提供）

阿里山青心烏龍茶拉麵入菜。（番路鄉農會提供）

番路鄉農會總幹事趙幸芳展示青心烏龍茶茶拉麵 入菜星國米其林餐廳 。（番路鄉農會提供）

青心烏龍茶茶拉麵 入菜星國米其林餐廳。（番路鄉農會提供）

嘉義縣番路鄉農會農產拓銷拓銷至新加坡。（番路鄉農會提供）

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