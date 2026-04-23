為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿港生態公園要整容？樹木突繫神祕絲帶 原因曝光了

    2026/04/23 09:40 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港生態公園20多年來的命運就不斷把樹移出去，一再丟錢來改造蚊子公園。（記者劉曉欣攝）

    鹿港生態公園20多年來的命運就不斷把樹移出去，一再丟錢來改造蚊子公園。（記者劉曉欣攝）

    命運多舛的彰化縣鹿港生態公園，20多年前砸了1億元打造卻一直都是「蚊子公園」，如今卻為樹木繫上神祕的黃色、粉紅色與藍色絲帶？縣府城觀處表示，因為4500萬元的共融公園工程即將動工，有63棵樹木將作調整，粉紅絲帶要移植到芳苑、藍色絲帶要搬到樹木銀行，黃色絲帶將依照遊具位置微調。

    城觀處指出，共融公園工程將使用生態公園的0.7公頃，位置就在鹿江中小學、第三消防大隊的正對面，由於生態公園主要以樹木為基調，因此，勢必要就工地現有的樹木，來進行調整。

    根據調查結果，興建共融公園基地位址，現有63棵樹，其中31棵樹綁上粉紅絲帶為椰子樹、木麻黃等適合沿海地區生存，將移植到芳苑；另外10棵綁上藍絲帶，將移植到樹木銀行；還有22棵綁上黃絲帶則是進行現址微調，配合遊具設計來調整。

    城觀處表示，共融公園近期就會動工，將趕在年底前完工，在生態公園原有場域來興建共融公園，因為現場就有大樹，將可提供親子遮蔭的用途。

    而鹿港生態公園因為完工後樹木太密集造成陰森森，20多年前花了1億元打造並種樹5000棵，但20年來又陸續花錢移植，加上夭折約近千棵，如今為了救「蚊子公園」要打造共融公園，將再度移植41棵樹木，也讓樹木移植變成生態公園一再上演的場景。

    誰綁上了黃絲帶？原來是彰化縣府為了在鹿港生態公園，使用部分土地來興建共融公園，進行基地樹木去留標記。（記者劉曉欣攝）

    誰綁上了黃絲帶？原來是彰化縣府為了在鹿港生態公園，使用部分土地來興建共融公園，進行基地樹木去留標記。（記者劉曉欣攝）

    綁上粉紅絲帶的樹木，確定要進行移植，要跟鹿港生態公園說再見。（記者劉曉欣攝）

    綁上粉紅絲帶的樹木，確定要進行移植，要跟鹿港生態公園說再見。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播