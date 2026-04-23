鹿港生態公園要整容？樹木突繫神祕絲帶 原因曝光了

鹿港生態公園20多年來的命運就不斷把樹移出去，一再丟錢來改造蚊子公園。（記者劉曉欣攝）

命運多舛的彰化縣鹿港生態公園，20多年前砸了1億元打造卻一直都是「蚊子公園」，如今卻為樹木繫上神祕的黃色、粉紅色與藍色絲帶？縣府城觀處表示，因為4500萬元的共融公園工程即將動工，有63棵樹木將作調整，粉紅絲帶要移植到芳苑、藍色絲帶要搬到樹木銀行，黃色絲帶將依照遊具位置微調。

城觀處指出，共融公園工程將使用生態公園的0.7公頃，位置就在鹿江中小學、第三消防大隊的正對面，由於生態公園主要以樹木為基調，因此，勢必要就工地現有的樹木，來進行調整。

請繼續往下閱讀...

根據調查結果，興建共融公園基地位址，現有63棵樹，其中31棵樹綁上粉紅絲帶為椰子樹、木麻黃等適合沿海地區生存，將移植到芳苑；另外10棵綁上藍絲帶，將移植到樹木銀行；還有22棵綁上黃絲帶則是進行現址微調，配合遊具設計來調整。

城觀處表示，共融公園近期就會動工，將趕在年底前完工，在生態公園原有場域來興建共融公園，因為現場就有大樹，將可提供親子遮蔭的用途。

而鹿港生態公園因為完工後樹木太密集造成陰森森，20多年前花了1億元打造並種樹5000棵，但20年來又陸續花錢移植，加上夭折約近千棵，如今為了救「蚊子公園」要打造共融公園，將再度移植41棵樹木，也讓樹木移植變成生態公園一再上演的場景。

誰綁上了黃絲帶？原來是彰化縣府為了在鹿港生態公園，使用部分土地來興建共融公園，進行基地樹木去留標記。（記者劉曉欣攝）

綁上粉紅絲帶的樹木，確定要進行移植，要跟鹿港生態公園說再見。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法