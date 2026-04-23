台灣國際扣件展登場 逾700國際買主預先登記增長55％

台灣國際扣件展吸引買家人潮絡繹不絕。（高市府提供）

2026台灣國際扣件展在高雄展覽館登場，本屆展會以「高端化、高科技、高值化」為主軸，吸引317家廠商、950個攤位參展，逾700名國際買主預先登記，較上屆成長55%，顯示市場熱度持續升溫。

扣件展4月22日開幕，經濟部貿易署副署長胡啟娟、外貿協會秘書長王熙蒙、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕及高雄市長陳其邁出席開幕晚宴。

請繼續往下閱讀...

陳其邁表示，今年國際買主大幅增加，展現台灣扣件產業的國際吸引力；面對去年全球經濟波動與成本壓力，高雄扣件業仍展現高度韌性，穩住產值，年產值已逾900億元，是支撐高雄經濟的重要產業。

為協助業者拓展海外市場，今年已將傳統產業出國參展補助提升至2000萬元，支持中小企業前進歐洲、東南亞及美國搶單；同時因應全球低碳轉型與歐盟碳邊境調整機制（CBAM），市府將持續提供轉型輔導與資源，協助企業提升技術與競爭力。

蔡永裕指出，台灣擁有全球少見的完整供應鏈聚落，在國際地緣政治風險升高、供應鏈重組的情勢下，台灣業者憑藉品質與誠信，已成為國際買家長期合作的重要夥伴；扣件雖小，卻是攸關安全的關鍵零組件，產業將持續朝高值化與低碳化發展。

高市經發局說明，為進一步拓展國際市場，市府去年攜手貿易署與螺絲公會參與美國拉斯維加斯扣件展（IFE），創造逾700萬美元商機；今年再度合作於展場設置「台灣扣件形象館」，強化整體產業品牌形象，未來將持續攜手中央與業界，深化國際布局，協助扣件產業搶攻全球高階市場。

台灣國際扣件展聚焦「高端化、高科技、高值化」三大產業亮點，吸引317家廠商參展，規模達950個攤位，吸引超過700名國際買主預先登記參觀，較上屆同期大幅成長55%。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法