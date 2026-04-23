午後變天！今晚至明天防雷雨等劇烈天氣 週日轉晴

鋒面接近，午後全台由北而南變天。（資料照）

連日穩定好天氣今（23日）將出現變化，午後鋒面逐漸抵達並通過，加上東北季風南下，各地天氣將由北至南陸續轉趨不穩定，有雷雨機會，劇烈天氣持續影響至週五（24日）。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，上午台灣仍處於鋒前西南風環境，各地氣溫持續偏暖，天氣也相對較穩定，普遍為晴到多雲天氣，預測各地高溫約27至33度、低溫約21至25度。不過下半天起，隨著鋒面逐漸抵達並通過台灣，後續再接續東北季風南下，各地天氣將由北至南陸續轉趨不穩定。

請繼續往下閱讀...

今晚至明白天，大氣環境不穩定度提高，容易有局部較強對流發展，並可能伴隨瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等劇烈天氣。氣溫方面，受降雨及東北季風影響，明日各地氣溫將明顯下滑轉涼，預測中北部至東部高溫約22至24度，南部高溫約25至29度，低溫約19至22度，與今日相比會有明顯溫差。

週六（25日）台灣持續受東北季風及華南雲系影響，各地仍為陰有短暫陣雨的天氣，整體降雨強度較前一天減弱，不過中南部地區仍需留意局部短暫雷雨的可能。週日（26日）則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。這樣相對較穩定的天氣，大致可維持至下週三（29日）；預估下週四（30日）則還需再觀察是否有新一波鋒面南下帶來的變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法